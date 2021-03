Mini Mimose cake: mini tortine dal gusto intenso e delicato da dedicare alle donne!

Le Mini Mimose cake sono dei dolcetti dall’aspetto davvero grazioso e buonissimi da gustare. Un modo per omaggiare le donne ma anche l’arrivo della prossima Primavera.

Una ricetta semplice, raffinata e golosa quella delle Mini Mimose cake, delle piccole torte mimosa dal color del sole, perfette da preparare in occasione dell’8 marzo ma perfette da preparare con l’arrivo della bella stagione. Un peccato di gola da concedersi senza troppe remore, perché light e preparato con ingredienti sani.

Delle tortine soffici che ricordano il fior di mimosa, il fiore utilizzato per simboleggiare un giorno molto speciale i cui valori dovrebbero essere estesi a tutti gli altri giorni dell’anno. Ma scopriamo come è nata l’idea di realizzare questi bellissimi e buonissimi dolcetti e come prepararli in modo semplice e veloce.

Mini Mimose Cake: gli ingredienti e la ricetta

Le Mini Mimose Cake nascono dalla passione e dalla maestria della food blogger _candy_healthy_

che ci regala questa ricettina perfetta da preparare in occasione della festa delle donne:

“Mini tortine da un gusto intenso,soffici, semplici ed eleganti, caratteristiche che rispecchiano a pieno noi donne.

Soffermiamoci su questa parola: donna! Chi è una donna? Quante volte ce lo siamo chiesto…

Ebbene sì, una donna è il frutto dell’amore, della passione, del coraggio, del non arrendersi mai davanti a nulla!!! Una donna è colei che lotta per ciò che ama e che ha di più raro! Questa ricetta è dedicata a voi che ogni giorno rendete unico ogni momento”

Gli ingredienti

“-15 g di farina di cocco;

-20 g di farina di riso;

-25 g yogurt greco;

-70 g latte scremato o vegetale;

-1 uovo piccolo;

-zucchero di canna o dolcificante qb

-succo di limone

Topping: cioccolato bianco e cocco rape”

Procedimento

“Mescolare gli ingredienti, per ultimo il lievito con il limone, versare negli appositi stampi a sfera e cuocere a 160° per 20 minuti.

Lasciate raffreddare e decorate con cioccolato bianco fuso, 1 cucchiaino di zafferano (per il colore giallo) e cocco rapè.

Lasciate in frigo qualche ora e gustate”

La ricetta sembra davvero molto semplice, non vi resta che mettervi ai fornelli e preparare queste Mini Mimose Cake che conquisteranno il palato al primo assaggio!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kekka (Ricette Healthy🌼🥥🍫) (@_candy_healthy_)

