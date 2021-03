Alessandra Amoroso rompe il silenzio prima di Sanremo: “Mi fa paura”

Alessandra Amoroso prima di esibirsi al teatro dell’Ariston di Sanremo ha raccontato le sue emozioni sui social.

Alessandra Amoroso questa sera sarà una delle ospiti di Amadeus all’edizione 2021 del Festival di Sanremo. La cantante, reduce dal successo estivo di Karaoke e dal duetto con Emma Marrone Un Pezzo di Cuore, è pronta a tornare ancora una volta su quel palco. Palco che l’ha vista numerose volte in veste di ospite e mai di cantante in gara. In quanto quella di questa sera non sarà per lei la prima volta che calca le scene alla manifestazione canora di sempre.

La prima, come i telespettatori più informati ricorderanno bene, l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi accompagnò Emma durante la serata dei duetti per poi tornare in veste di grande ospite, come questa sera. Nonostante ciò l’emozionare è sempre la stessa e sul suo profilo Instagram, a poche ore dalla diretta, non ha potuto nascondere di provare un po’ di paura.

Alessandra Amoroso prima di Sanremo non ha potuto nascondere l’emozione provata in questo momento. Un momento difficile per il mondo dell’arte e degli artisti che sono fermi a causa della pandemia che da un anno a questa parte sta piegando il mondo intero.

Sanremo 2021, Alessandra Amoroso emozionata: “Il mestiere più bello”

Il festival di Sanremo 2021 questa sera vanta tra gli ospiti Alessandra Amoroso che proverà, come hanno fatto i suoi colleghi durante la puntata di ieri, a dare voce a tutti quei colleghi che in questo momento non ce l’hanno.

“Ragazzi ci siamo, ormai mancano poche ore e sarà finalmente al teatro Ariston” ha esordito la cantante emozionata più che mai. “Il palco di Sanremo mi fa sempre un po’ paura” ha ammesso. “Ma questa volta non sarò da sola perché ho scelto di portare con me, su quel palco, una parte della mia famiglia “itinerante”, quella composta da tutte quelle persone che hanno scelto di far parte della mia vita musicale, di note e di quei cuori che battono. Di voci che insieme urlano, di quel sudore fatto di sacrifici“ ha proseguito su Instagram.

“Purtroppo in questo preciso momento le luci di quasi tutti i palcoscenici sono spente e noi le accenderemo proprio su di loro e per loro. Per questa famiglia che è stata in grado di rendere il mio sogno il mestiere più bello che esista al mondo con la sua professionalità” ha concluso. “Ciao, mi chiamo Alessandra e nella vita sono una cantante” ha aggiunto.

Ci siamo! Poche ore e sarò al teatro Ariston. ⁣⁣⁣

Il palco di Sanremo mi fa sempre un po’ paura ma questa volta non sarò sola, porterò con me un pezzetto della mia “famiglia itinerante”. #Sanremo2021 pic.twitter.com/fLjiYmzetY — Alessandra Amoroso (@AmorosoOF) March 5, 2021

Questa sera Alessandra Amoroso a Sanremo sarà in grado di emozionare il pubblico del piccolo schermo come soltanto lei sa fare. Dando voce a tutte quelle persone che al momento non hanno la possibilità di poter urlare tutto il dolore accumulato dentro di sé.