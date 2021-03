Lutto a Sanremo: morta la mamma del maestro Enzo Campagnoli

Lutto al Festival di Sanremo 2021: è morta la mamma del maestro Enzo Campagnoli, direttore d’orchestra che accompagna Orietta Berti.

Grave lutto per il maestro Enzo Campagnoli, presenza fissa da qualche anno del Festival di Sanremo e che, quest’anno, accompagna Orietta Berti dirigendo l’orchestra durante le sue esibizioni. Il maestro ha perso la mamma a cui ha dedicato la sua partecipazione al 71esimo Festival.

La notizia, come fa sapere Fanpage, è stata diffusa qualche ora fa. Un dolore enorme per il maestro Enzo Campagnoli che, su Instagram, ha dedicato un penisero alla mamma.

Lutto per il maestro Enzo Campagnoli a Sanremo 2021

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enzo Campagnoli (@enzocampagnolireal)

Una perdita enorme per il maestro Enzo Campagnoli che è stato raggiunto dalla notizia della scomparsa della mamma mentre si trovava a Sanremo. “Mamma, in questo momento sei entrata in chiesa, io sono con te e tu con me. Lo sai… Ti AMO ❤ Buon viaggio mamma,e che la terra ti sia lieve”, ha scritto su Instagram il maestro pubblicando la foto che vedete qui in alto.



Nonostante il grandissimo dolore, il maestro è salito comunque sul palco dirigendo l’orchestra durante l’esibizione di Orietta Berti che è stata tra i protagonisti della seconda serata del Festival di Sanremo 2021 che ha visto il trionfo di Ermal Meta, primo nella classifica provvisoria con la canzone “Un milione di cose da dirti”.

Il maestro, prima di salire sul palco del Festival di Sanremo 2021 per dirigere l’orchestra accompagnando Orietta Berti, su Facebook, ha scritto le parole che leggete qui in basso:

Mi hai spezzato il cuore in due…ora so che al mio ritorno non ti rivedrò..questa era la grande speranza che avevo nel… Pubblicato da Enzo Campagnoli su Mercoledì 3 marzo 2021

“Mi hai spezzato il cuore in due… ora so che al mio ritorno non ti rivedrò… questa era la grande speranza che avevo nel cuore il giorno in cui sono partito per Sanremo, quella di rivederti, ma non è stato così. Sarai al mio fianco questa sera sul podio… come sei sempre stata al fianco di tutti i tuoi figli, quello è il posto che meriti… sappi che 70 anime… tutti i miei amici musicisti suoneranno solo per te. Ti amo Mamma, dammi la forza di cui ho bisogno. Enzo“.