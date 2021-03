Scopri che tempo farà oggi su ciascuna delle tre principali aree della Penisola, un dettagliato prospetto meteo ci aiuta ad esser veramente pronte a tutto.

Scopriamo che cosa la giornata di oggi ha in serbo per noi o, meglio, come il cielo ha deciso di comportarsi. Pioggia o solo per la giornata di oggi?

Scopriamolo insieme grazie alle previsioni meteo, un prospetto dettaglio che ci svela che tempo farà in ogni zona della nostra Penisola. Buona giornata!

Previsioni meteo per oggi: che tempo farà?

Durante la giornata di oggi, sulla Sardegna centro-meridionale e sulla Liguria centrale torna qualche inattesa nuvola.

Si fanno nuovamente vedere le nebbie sulla Pianura Padana ma, per il resto, il sole dominerà incontrastato al giornata un po’ lungo tutto lo Stivale.

Vediamo però ora più nel dettaglio la situazione meteorologica di questo primo giovedì di marzo zona per zona.

Previsioni meteo nord Italia

Sebbene qualche nebbia o foschia potrebbe, lungo le prime ore del mattino, lambire anche alcune aree pianeggianti, il settentrione in generale appare oggi sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni.

Solo nella zona di Genova si potrebbe verificare qualche occasionale piovasco.

Le temperature massime sono attese tra i 12 gradi di Venezia e i 17 di Bolzano e Bologna.

Previsioni meteo centro Italia

Sulle regioni centrali il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, sebbene occorre segnalare sulla Sardegna centro-meridionale una più massiccia presenza di nubi.

Le temperature massime saranno comprese tra i 13 gradi di l’Aquila e i 16 di Firenze.

Previsioni meteo sud Italia

Il sole splenderà indisturbato su tutto il meridione, fatta eccezione però per e la Puglia centro-meridionale, toccata da qualche nube di troppo.

Le temperature massime oscilleranno qui tra i 13 gradi di Potenza e i 16 di Palermo

Infine anche oggi ecco il nostro quotidiano aforisma, frase celebre di un uomo altrettanto celebre che speriamo possa fungere da ispirazione lungo la vostra giornata.

“La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. In questo caso, abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c’è niente che funziona… e nessuno sa il perché!”

(Albert Einstein)