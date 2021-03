Scopri come bere il caffè in base al tuo segno zodiacale. La risposta delle stelle.

Se il caffè ti piace ma hai voglia di berlo in modo diverso, puoi sempre affidarti alle stelle e al periodo dell’anno che stai vivendo. Con la primavera sempre più vicina, ad esempio, le tue esigenze potrebbero essere diverse rispetto a quelle che avevi in pieno inverno. Scopriamo quindi in che modo potresti bere il caffè d’ora in avanti per trarne la massima soddisfazione.

Un modo diverso di bere il caffè per ogni segno zodiacale

Ariete – Il caffè doppio

Anche con l’arrivo della primavera, al mattino hai sempre bisogno di ricaricarti al massimo. E per farlo nel modo giusto la scelta ideale è quella di optare per un caffè doppio. Magari da addolcire con un goccio di latte quando hai voglia di un sapore più morbido.

Toro – Il caffè con crema di nocciole

Ormai è sempre più facile trovare caffetterie dove gustare dei caffè arricchiti di morbide creme. E quello con crema di nocciole è sicuramente un opzione da prendere in considerazione. Saprà infatti darti una sensazione piacevole che ti farà iniziare la giornata con il piede giusto.

Gemelli – Il caffè con schiuma di cappuccino

Bere un intero cappuccino non è una cosa che ti va sempre. La possibilità di gustarlo con un pizzico di schiuma di cappuccino, però, potrebbe essere quel tocco in più da gustare con semplicità e allegria. Una variante che amerai gustare in ogni momento della giornata.

Cancro – Il caffelatte

Che si tratti di un modo per iniziare la giornata o di una pausa pomeridiana, il miglior mood di gustare il caffè è attraverso il caffelatte. Un modo per riassaporare un gusto che conosci fin dall’infanzia e che ora più che mai ti aiuterà ad andare incontro alla primavera. Con o senza zucchero, ti renderà la giornata sicuramente più piacevole.

Leone – Il caffè al ginseng

Il modo perfetto per gustare il caffè è con il ginseng. In questo modo, infatti, potrai darti sempre la giusta carica. Ottimo quando ti alzi presto al mattino, sarà perfetto anche per aiutarti a riprenderti da giornate particolarmente stancanti. Un vero toccasana che ti aiuterà a sentirti sempre al top.

Vergine – Il caffè ristretto

Per te il caffè deve avere sempre un sapore forte e deciso. Al di là del periodo dell’anno, quindi, una buona scelta rimane sempre quella del caffè ristretto. Gustarlo ti darà sempre la giusta carica, regalandoti un sapore che conosci e che ti piacerà riassaporare sempre.

