Baby Cannoncini alla crema pasticcera : la ricetta golosa, light e semplice da preparare

I Baby Cannoncini alla crema pasticcera sono quanto di più goloso il palato possa assaporare e in questa versione completamente fit, lo si potrà fare senza nessun senso di colpa.

Un classico della pasticceria, i Baby cannoncini alla crema pasticcera, sono ideali per concedersi una pausa dolce durante la giornata, a colazione oppure a merenda, ma sono perfetti soprattutto da preparare in occasioni speciali come la domenica o per accompagnare un brindisi di compleanno.

La ricetta è estremamente semplice da preparare e riguarda la crema pasticcera in versione fit e proteica, mentre la pasta sfoglia dei cannoncini potrà essere acquistata in una versione a basso contenuto di grassi facilmente acquistabile in tutti i supermercati. Ma scopriamo come preparare questi deliziosi Baby Cannoncini alla crema pasticcera!

Baby Cannoncini alla crema pasticcera: gli ingredienti e la ricetta

Preparare questi Baby Cannoncini alla crema pasticcera sarà davvero semplice come spiega stella_cooking-traveller la food blogger che li ha realizzati:

“Deliziosi cannoncini che delizieranno il vostro palato facendovi sentire come al bar…avvolti da un guscio di pasta sfoglia croccante e ripieni di crema pasticcera…non ci crederete mai, ma sono in versione completamente fit! Quindi anche senza sensi di colpa..cosa chiedere di meglio??? Vi avviso già che creano dipendenza e poi sono così piccoli che si mangiano in un sol boccone… Facili da preparare…vi basterà comprare un foglio di pasta sfoglia rettangolare con pochi grassi e preparare la crema pasticcera light”

Non ci resta che scoprire gli ingredienti ed il procedimento per preparare dei golosi Baby Cannoncini alla crema pasticcera.

Gli ingredienti

“Ingredienti per preparare la crema:

-2 tuorli

-70 gr di miele

-25 gr di farina

-250 ml di latte

-scorza di 1 limone “

Procedimento

” Come prima cosa preparate la crema…in una ciotola mettere il latte, il miele e la scorza di limone a far scaldare. Nel frattempo in una pentola mescolare i tuorli con la farina creando una cremina. Trasferire il latte caldo nella cremina e mescolare con frusta.

Portare sul fuoco fino a ebollizione, sempre mescolando fino a quando otterrete la consistenza che desiderate della crema. Togliere dal fuoco e far raffreddare coprendo con pellicola a contatto. Per preparare i cannoncini tagliare delle strisce di pasta sfoglia sottili…prendere i vostri coni di acciaio o alluminio, ungereli e incominciare a far aderire le strisce di pasta sfoglia ruotando…procedere in questo modo con tutti gli altri cannoncini….e ungere la superficie spennellando con del tuorlo…

infornare a 180 gradi per 15 minuti…fino a quando vedrete la superficie dorarsi. Una volta che i cannoncini e la crema pasticcera si sono raffreddati, procedere con la farcitura e se lo desiderate una spolverata di zucchero a velo”

TEMPO DI COTTURA 15 MINUTI-TEMPO DI PREPARAZIONE 20 MINUTI