Uomini e Donne anticipazioni 3 marzo, colpo di scena in studio: coppia abbandona

Uomini e Donne oggi è pronto a lasciare il pubblico senza parole con una scelta del tutto inaspettata: chi lascerà il programma?

Uomini e Donne sul piccolo schermo degli italiani è sempre pronto a lasciare i suoi fedeli telespettatori con colpi di scena che non potrebbero mai immaginare potessero accadere. In particolar modo durante la puntata che sarà trasmessa oggi, dove una coppia sceglierà di abbandonare il programma insieme.

Certo, detta così non desta molto clamore. Il programma è nato apposta per questo, ma i due piccioncini che abbandoneranno gli studi Elios di Roma avevano da poco deciso di chiudere la loro conoscenza, in quanto i loro caratteri sembrerebbero essere del tutto incompatibili. O almeno fino al momento della registrazione dove hanno spiazzato tutti rivelando di voler lasciare il programma insieme. In modo tale da viversi al di fuori delle telecamere di canale 5. Di chi stiamo parlando?

Di Roberta e Riccardo! I due, che avevano iniziato a frequentarsi già qualche anno fa, ma lui scelse di dedicare le sue attenzioni soltanto ad Ida Platano, tanto da mettere su una storia importante, ma ora si sono ritrovati dopo aver superato molte difficoltà sono riusciti a realizzare che non possono stare l’uno senza l’altra e probabilmente con altre persone non ha mai funzionato perché era questa la combinazione giusta.

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 3 marzo rivelano però che i due non abbandoneranno il programma come tutti i loro colleghi del Trono Over, ma in un modo piuttosto “particolare”, vediamo insieme quale.

Roberta e Riccardo lasciano Uomini e Donne: la scelta con i petali

Roberta e Riccardo, secondo quanto trapelato in rete da Il vicolo delle news, che ha mandato le sue fedeli talpe a controllare quanto è accaduto durante il corso della registrazione, faranno una vera e propria scelta. Sì, avete letto bene. Come quelle che per anni hanno emozionato il pubblico del piccolo schermo, che tra petali e canzoni romantiche hanno visto tantissime coppie nascere negli studi Elios di Roma.

La scelta di Riccardo e Roberta a Uomini e Donne sarà una vera e propria sorpresa, in quanto non solo nessuno si aspettava che volessero provare a viversi una loro relazione né tantomeno che il tutto avvenisse come i protagonisti del Trono Classico. In quanto per le dame e i cavalieri del Trono Over si è sempre adottato un sistema completamente differente, molto più semplice, in cui due al centro dello studio comunicano la loro volontà di voler provare a viversi al di fuori del programma.

Uomini e Donne oggi farà emozionare e non poco il pubblico del piccolo schermo degli italiani. Anche se, bisogna ammettere, alcuni telespettatori hanno seri dubbi sul futuro di questa coppia. Convinti che possano tornare all’interno del programma perché la relazione potrebbe non funzionare nel modo in cui speravano. Andrà realmente così o quello del pubblico è un presentimento del tutto errato? Staremo a vedere.