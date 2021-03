I “sogni bagnati” sono un tipo particolare di sogno che, generalmente, ci lascia piuttosto interdetti al mattino: ecco che cosa significa quando ne fai uno.

Ti è mai capitato di fare un sogno… decisamente intrigante?

Tutti (chi dice di no mente!) facciamo sogni che ci fanno svegliare al mattino con una cerca carica di energia, sorpresa ed anche… confusione!

Scopriamo insieme che cosa sono e perché accadono questi sogni.. bollenti!

Sogni bagnati: che cosa sono e perché li fai anche tu

I sogni sono un argomento decisamente misterioso da affrontare.

Tutti sogniamo (anche quando non ce lo ricordiamo) e tutti siamo sottoposti, chi più e chi meno, al loro curioso potere.

Un incubo, infatti, può farci svegliare agitati e spaventati ed anche rovinarci la giornata!

Un bel sogno, invece, può regalarci una mattinata felice e spensierata: niente male come primo approccio al giorno, no?

A volte, però, ci capita di fare dei sogni che sono decisamente… vietati ai minori!

Spesso ci svegliamo da questi sogni molto confusi e sicuramente eccitati.

Il più delle volte, infatti, i “sogni bagnati” terminano in un vero e proprio climax: gli uomini la chiamano “polluzione” mentre le donne “crisi secretiva“.

Termini scientifici per definire un sogno che finisce in maniera… decisamente felice!

A quanto pare, infatti, i sogni erotici si fanno a tutte le età e sono indipendenti dalla nostra volontà.

I motivi per cui li facciamo spaziano da oggetti del desiderio (quando siamo più giovani), sensazione di innamoramento o bei ricordi.

Insomma, capita veramente a tutti di fare un sogno bagnato: ma perché?

Secondo gli studiosi ed i ricercatori, come riporta Focus, i sogni bagnati sono sogni che, esattamente come quelli normali, ci aiutano a liberare il nostro inconscio.

Sia chiaro: se hai sognato di lasciarti andare con una persona che conosci e che non ti piace per niente questo non vuol dire che la ami!

Semplicemente il tuo corpo ha bisogno di rilasciare gli stimoli (e liberarsi dalle inibizioni) che ricevi durante il giorno.

Insomma, tutti sogniamo di fare l’amore durante la notte anche se le percentuali riferite dagli studiosi sono molto basse.

Solo l’8% dei sogni, infatti, sarebbe a luci rosse!

La scienza, però, ha scoperto che uomini e donne sognerebbero in egual misura di darsi da fare sotto le coperte.

Il mito che i sogni bagnati siano solo affare maschile, quindi, è veramente solo un mito!

Se il sogno ci aiuta ad evadere da una “prigione” di pregiudizi e ci insegna ad ascoltare i nostri istinti.

I motivi per cui sogniamo sono davvero tantissimi: possono andare dall’aver visto un film particolarmente eccitante ad un semplice “segnale” fisiologico del corpo.

Insomma, è quasi impossibile stabilire una regola valida per tutti!

Non preoccuparti e non imbarazzarti, quindi, se ti capita di fare un sogno bagnato.

Si tratta semplicemente dello sfogo (necessario) del tuo cervello che potrebbe essere sia fisico che emotivo ed il motivo per cui lo fai… potrebbe essere qualsiasi!

Non sono solo le persone estremamente eccitate od quelle che non fanno l’amore da tempo a fare i sogni erotici: capita veramente a tutti!

Un gruppo di scienziati di Hong Kong, poi , ha scoperto anche una postilla interessante.

Esiste la posizione perfetta per… fare sogni erotici!

(Qui, invece, vi avevamo raccontato quali siano le cinque posizioni migliori per il piacere femminile: ad ognuno il suo).

La posizione per fare sogni erotici a poco a che vedere con la nostra guida per fare sogni lucidi o su quale sia il vero significato nascosto dietro alcuni simboli dei sogni.

A quanto pare, infatti, basterebbe dormire a pancia sotto per scatenare nel nostro cervello tutti gli stimoli necessari per fare un sogno bagnato.

In questa posizione, infatti, i nostri genitali vengono (gentilmente) premuti e questo riuscirebbe ad “attivare” il nostro desiderio.

Inoltre, dormire a pancia sotto rende anche difficile respirare, il che ricorda al nostro corpo l’ansimare dei rapporti intimi.

Insomma, un sogno bagnato non è di certo un problema: se ti è capitato di farne qualcuno sai che il tuo corpo sta cercando di liberarsi di un sovraccarico di energia.

Spesso, poi, fatichiamo a ricordarci la “trama” e ci svegliamo non sapendo bene cosa sia successo.

Il nostro “film privato” quindi, è ancora più privato di quello che credi: è solo per il tuo cervello!