Quale destino attende quest’oggi i dodici segni dello zodiaco? Scopriamolo insieme consultando le previsioni firmate oroscopo.

Che ne dite, siete pronte per una nuova giornata? Scopriamo insieme se le stelle saranno o meno dalla nostra parte.

Arrivano anche oggi le previsioni del nostro fidato oroscopo per i dodici segni dello zodiaco. Incrociamo le dita e iniziamo a leggere.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

I primi tre segni dello zodiaco dovranno convivere oggi con il perenne senso di non esser compresi da chi li circonda. Fastidio o no?

Oroscopo oggi Ariete

Una giornata di crisi si apre oggi per tutti voi ma i motivi sono più economici che sentimentali e la cosa dice già molto.

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Toro

Siete sempre passate per cocciute oggi invece vi sentite sempre più in forse, travolte dai consigli altrui.

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Gemelli

Appassionate di bellezza sì ma a vostro modo e se gli altri non vi giudicano di tendenza, be’, peggio per loro.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Per due segni su tre sarà una giornata decimante no ma per uno si sentono già le campane in sottofondo.

Oroscopo oggi Cancro

Avete un sorriso rivelato e non c’è persona che non vi colga dietro il palpitare del vostro cuore innamorato.

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 10

Oroscopo oggi Leone

Oggi è proprio uno di quei giorni da bollare con un sicuro no, il nervosismo prende il sopravvento e vi travolge.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Vergine

Delle vostre capacità ci si può fidare ciecamente e, in questo periodo che la pressione proprio non vi molla, non vacillate nemmeno un po’.

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 8

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

La giornata giusta per iniziare ad agire è oggi e i prossimi re segni lo sanno più che bene: nessuna esitazione.

Oroscopo oggi Bilancia

Di progetti ne avete tanti ma vi manca il coraggio di passare ai fatti. Il primo passo, ricordatelo, sarà smettere di trovare scuse.

Amore: 8

Lavoro: 8

Salute: 8

Oroscopo oggi Scorpione

Certo, per realizzare un sogno ci vuole tempo, ma non è mai troppo presto per fare progetti e oggi sembra proprio il giorno giusto per iniziare.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Sagittario

Una giornata un po’ tormentata, disturbata qua e là da ansie e tensioni: non preoccupatevi, tutto si risolverà per il meglio

Amore: 5

Lavoro: 8

Salute: 6

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Creatività intuito e perseveranza sono gli assi nella mancia dei prossimi tre segni per brillare in questa giornata.

Oroscopo oggi Capricorno

Per seguire al meglio la dieta voi sì che avete trovate la giusta tecnica: certi alimenti in casa vostra proprio non entrano

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 10

Oroscopo oggi Acquario

Inutile chiedere consigli, in casa parlate lingue diverse. Il vostro intuito è certo una miglior ancora di salvezza

Amore: 6

Lavoro: 8

Salute: 5

Oroscopo oggi Pesci

La giornata giusta per riscoprire tutta la vostra creatività è questa e, senza dubbio, sarà un successo preannunciato.

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 10



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.