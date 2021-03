Plagio dei Maneskin a Sanremo 2021? La bomba sui social

I Maneskin sono al centro della prima polemica di Sanremo 2021: il loro brano è stato accusato dalla stampa di essere un plagio.

I Maneskin sono stati tra le rivelazioni di quest’edizione del 2021 del Festival di Sanremo. Con la loro esibizione, nonostante la giovane età, sono riusciti a dominare il palco, facendo breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo e della rete che per il brano proposto hanno speso soltanto che complimenti. La stampa però sembra pensarla in maniera radicalmente apposta.

Certo, questa non sembra essere una novità, considerato che da sempre il gusto del pubblico non combacia mai con quello degli addetti ai lavori, ma durante la conferenza stampa di oggi è emersa una pesante accusa nei confronti della band che ieri ha conquistato l’Ariston. Secondo dei giornalisti presenti all’evento, infatti, il brano sarebbe un plagio. In quanto la base sarebbe fin troppo ispirata ad una canzone di un altro gruppo.

I Maneskin sono stati accusati di plagio a Sanremo 2021, ma il pubblico del web si è prontamente schierato dalla loro parte affermando che i due brani paragonati hanno sì qualche somiglianza ma non tale da essere definite una il plagio dell’altra.

Sanremo 2021: web in rivolta contro le accuse ai Maneskin

🚨 #FLASHNEWS 🚨 – Cosa ne pensate? Direttamente dalla conferenza stampa, i giornalisti hanno segnalato un POSSIBILE… Pubblicato da Tutto è Musica su Mercoledì 3 marzo 2021

La canzone di Maneskin a Sanremo 2021, secondo quanto riportato dai giornalisti alla conferenza stampa, ricorderebbe il brano “F.D.T.” di Anthony Laszlo, pubblicato nel 2015.

Il brano effettivamente ha dei suoni che ricordano il pezzo a cui è stato accostato, ma secondo il pubblico della rete le somiglianze non sarebbero così tante o evidenti tanto da poter parlare di plagio ed incolpano i giornalisti per aver creato una polemica che non sembrerebbe avere senso di esistere. Almeno per il momento però la produzione della manifestazione canora più amata di sempre non si è ancora espressa a tal proposito, però c’è già chi ne chiede la squalifica, mentre altri sono convinti che vogliano soltanto far fuori uno dei migliori talenti proposti quest’anno da Amadeus.

In quanto nonostante la giovane età sono riusciti a portare sul palco dell’Ariston una performance degna di più grandi artisti, in grado di coinvolgere il pubblico a km di distanza, visto che il teatro a causa della pandemia non ha potuto ospitare come di tradizione tutti gli amanti del Festival. In fondo all’articolo potete trovare il brano che secondo la stampa avrebbe ispirato la band nel comporre il loro pezzo, in modo tale da poter giudicare con le vostre orecchie se quanto sostenuto corrisponda alla verità dei fatti o meno secondo il vostro parere.

Le accuse di plagio per i Maneskin hanno spiazzato il popolo della rete, che spera più che mai che non ci siano conseguenze per la loro partecipazione alla gara, ma per avere ulteriori conferme o smentite non ci resta che attendere le dichiarazioni di Amadeus a Sanremo 2021, che ha anche lanciato un appello per poter far restare in gara Irama che rischia di doversi ritirare dall’evento.