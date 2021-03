Levante nostalgica: gli scatti del suo Sanremo commuovono i fan

In questi giorni gli occhi sono tutti puntati su Sanremo 2021. Anche Levante ricorda con nostalgia quei momenti magici della sua esperienza dello scorso anno.

Levante è una cantante e scrittrice siciliana. Nata il 23 maggio 1987 a Caltagirone, in provincia di Catania, sotto il segno dei Gemelli. Il suo vere nome è Claudia Lagona, è alta 165 centimetri e pesa circa 48 kg. Trascorre la maggior parte della sua infanzia divisa tra la Sicilia e Torino.

Nel 2011 suo padre viene a mancare e lei si trasferisce definitivamente in Piemonte. Lo scorso anno è stata una delle protagoniste di Sanremo 2020, regalando ai suoi fan un’esperienza unica “Tikibombom”, un brano che tratta la discriminazione di genere. Oggi in occasione del Festival di Sanremo 2021, Levante ha tirato fuori un ricordo bello e nostalgico dello scorso anno.

Levante: e il ricordo nostalgico del suo Sanremo

A corollario di uno slideshow di foto, Levante racconta le emozioni e sensazioni racchiuse nel suo Sanremo, quello dello scorso anno. L’ultimo Sanremo “normale”, come direbbe Amadeus vinto dal suo ex Antonio Diodato con la canzone “Fai Rumore”.

La cantautrice siciliana scrive sotto il suo post: “1-Lo scorso anno, per Sanremo, avevo deciso di mettere questi alle orecchie.

Poi ho cambiato idea per una questione di comodità (e per scaramanzia, dai lo ammetto).

2-La comodità focalizzata su dei tacchi da 17 cm con i quali ho sceso le scale senza scivolare, cadere, morire.

3- Lo stupore di un’acconciatura che ha superato la notte rimanendo intatta (o quasi) nonostante il fiume di capelli.

4- No, non ho foto decenti con gli artisti famosissimi.💘”