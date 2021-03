Irama resta in gara a Sanremo 2021: il messaggio ai fan, video

Irama resta in gara al Festival di Sanremo 2021 ma con un video della sua canzone La genesi del tuo colore: la reazione dell’artista.

Irama resta in gara al Festival di Sanremo 2021 con il brano “La genesi del tuo colore”. Tuttavia, a causa della positività di due persone del suo staff, il cantautore non sarà presente sul palco del Teatro Ariston, ma con un video delle prove.

Una decisione che è arrivata dopo una richiesta ufficiale di Amadeus che ha rivolto un appello agli altri 25 big in gara che hanno accolto la richiesta accettando la partecipazione di Irama alla gara.

“Da regolamento Irama si dovrebbe ritirare, ma ho pensato che potrebbe capitare ad altri. E allora chiederò a tutti i cantanti se sono d’accordo di tenere in gara Irama, mandando in onda il video della prova generale”, ha detto Amadeus in conferenza stampa. La richiesta è stata accolta e, questa sera, Irama parteciperà alla gara con un video realizzato durante le prove.

Irama resta in gara a Sanremo 2021: “Sono triste, ma ringrazio Amadeus e la Rai per questa opportunità”

Con un video pubblicato su Instagram, Irama rassicura i fans sulle sue condizioni di salute confermando la propria presenza al Festival di Sanremo con un video realizzato durante le prove.

“Ciao a tutti, prima di tutto voglio rasicurarvi e dirvi che sto bene. Sono negativo e non ho nessun sintomo. Voglio mandare un abbraccio forte e un augurio alle persone intorno a me che sono state coinvolte da questa situazione che poi ha causato tutto. Spero che si riprendano presto“, ha detto il cantautore.

Poi un ringraziamento alla Rai e ad Amadeus che, con la sua richiesta, gli ha permesso di restare in gara.

“Voglio ringraziare fortemente Amadeus e la Rai che mi hanno permesso di partecipare al Festival di Sanremo. Quindi questa sera mi esibirò. Non sarò live. Andrà in onda una prova generale”, aggiunge.

“Non nascondo che sia molto triste da questo punto di vista perchè dietro una prova ci sono tanti mesi di lavoro non soltanto a livello artistico, ma anche visivo. Quindi ci saranno tanti mondi che non ci saranno come il look. L’esibizione sarà una cosa differente. Sono sicuro, comunque, che insieme creeremo quell’energia che abbiamo sempre creato e che spaccheremo perchè questa è la cosa importante. Quindi questa sera ci sarà La genesi del tuo colore al Festival di Sanremo e la vedremo insieme”, ha concluso.