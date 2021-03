By

Giulia Salemi, dopo il Grande Fratello Vip, annuncia la propria decisione su Pierpaolo Pretelli: “Lui, per me, non sarà show, ma vita vera”.

Con un lungo messaggio pubblicato su Instagram, Giulia Salemi annuncia un’importante decisione sulla sua storia con Pierpaolo Pretelli. Calato ufficialmente il sipario sul Grande Fratello Vip 2020, la Salemi e Pierpaolo Pretelli sono pronti a viversi giorno dopo giorno provando a costruire una storia sempre più importante.

Prima di Giulia, Pierpaolo Pretelli che si è classificato secondo, alle spalle di Tommaso Zorzi, tornato su Instagram, ha scritto: “L’esperienza più bella della mia vita si è conclusa in un modo strepitoso! Mai avrei pensato di arrivare in finale ad un passo dalla vittoria! Sono felicissimo perché ho sentito tutto il calore ed il supporto che mi avete dato,vi sarò per sempre grato! Onorato di aver partecipato al Grande Fratello e di aver conosciuto la mia piccola Giulia”.

Giulia Salemi e la storia d’amore con Pierpaolo Pretelli dopo il Grande Fratello Vip 2020: “Grazie di esserci amore mio”

L’amore ha travolto Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che, dopo aver ceduto al centimento durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2020, sono pronti a viversi totalmente nella vita di tutti i giorni. L’influencer, con un lungo post pubblicato su Instagram, ha annunciato la decisione di proteggere la storia con Pierpaolo che, dopo la finale del reality, ha dedicato a Giulia la prima storia su Instagram.

Entrata nella casa di Cinecittà con la convinzione di restare single, la Salemi si è lasciata travolgere dal sentimento che, giorno dopo giorno, ha cominciato ha provato per Pierpaolo Pretelli di cui si è innamorata. Giulia, così, ha annunciato la scelta di parlare della propria vita privata il meno possibile.

“Di Pierpaolo cercherò di parlare il meno possibile e vivermelo il maggior tempo possibile perché lui non sarà per me “show” ma vita reale da annaffiare quotidianamente e con cui costruire giorno dopo giorno una vita serena. Grazie di esserci amore mio“, ha scritto la Salemi.

Nella casa di Cinecittà ha vissuto emozioni intense che le resteranno nel cuore: “Un’esperienza che rimarrà addosso a tutti quelli che l’hanno vissuta perché ciò che è stato forse lo capiremo fra qualche mese, quando i riflettori si spengeranno e noi ci ritroveremo a pensare ad occhi aperti ai rapporti nati e a quelli sfioriti, alle risate di gruppo e ai pianti in solitudine, alle incomprensioni e alle nuove scoperte, a tutto quello che è stato o poteva essere […] Vorrei recuperare e conservare il bello che c’è stato e cancellare le cose brutte. Costruire vuol dire crescere”, ha aggiunto.