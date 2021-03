Scopriamo come pulire le persiane in fretta così da averle sempre pulite e splendenti non solo in estate. Ecco il trucco infallibile.

Con l’arrivo della primavera si sa che iniziano le faccende domestiche che risultano più difficili in inverno. Si sa che le persiane si possono sporcare con la polvere, smog e fumi, quindi la pulizia è necessaria. Se si desidera avere la casa sempre pulita e ordinata non bisogna trascurare gli esterni, scopriamo come pulire le persiane in poco tempo e senza affaticarsi troppo.

Persiane pulite e splendenti: ecco il trucco infallibile

Avere le persiane pulite e splendenti non è difficile basta pulirle spesso e nn solo con la bella stagione. Purtroppo le persiane sono esposte a smog, polveri e pioggia che possono sporcarle troppo, infatti le persiane sono davvero indispensabili perchè proteggono i balconi dalle intemperie e dalla polvere.

Ecco gli step da seguire per pulire bene e in profondità le persiane, sicuramente se pulite una volta la mese le avrete sempre pulite.

1-Rimuovere la polvere. Con un panno elettrostatico rimuovete per bene la polvere, solo adesso potete pulire bene con acqua, vediamo come visto che le persiane possono essere di materiale diverso.

2-Lavare con detergente. Adesso in base al tipo di materiale laviamole in questo modo. Se sono in Pvc potete pulire con la vaporella, visto che rispetto al legno sono più resistenti di materiale. Il vapore rimuoverà bene lo sporco annidato. In mancanza della vaporella procedete in questo modo, mettete dell’acqua tiepida in un secchio e diluite un pò di sgrassatore, poi con una spugna morbida e non abrasiva, pulite bene, sciacquate più volte e procedete ad asciugare bene con un panno di cotone.

Se la persiana è in legno, procedete con una soluzione di detersivo per stoviglie e acqua tiepida, pulite con un panno morbido o spugna non abrasiva. Non bagnate troppo le persiane in legno perchè il legno è delicato. Quindi inumidite con un panno umido, poi asciugate bene e per renderle lucide applicate un pò di olio lucidante o semplicemente olio di oliva su un pennello, passate più volte.

Le persiane in alluminio verniciate vanno pulite con sgrassatore diluito in acqua calda, poi con una spugna pulite bene negli angoli e guarnizioni. Poi asciugate bene con un panno morbido. In alternativa potete anche utilizzare anche del sapone di Marsiglia liquido in una soluzione con acqua calda. In questo modo proteggerete la pittura delle persiane. Una buona soluzione naturale è pulire le persiane con acqua calda e aceto di vino bianco, aggiungete un pò di detersivo per piatti che lascia un profumo.

Nel caso di persiane in ferro, spazzola a setole morbide acqua e sapone. Si asciugherà quindi con un panno morbido in microfibra o in pelle di daino. Volendo si possono utilizzare anche appositi prodotti per il ferro che proteggono la persiana dalle intemperie e dallo smog.