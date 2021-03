Se il tuo uomo fa queste 5 cose è il miglior amante che tu possa avere

Un recente studio ha classificato le caratteristiche maschili che soddisfano le donne a letto. Sorprendentemente non sono solo caratteristiche fisiche.

Le donne sono esseri sensibili e molto complicate, pensare che un bel fisico ed una buona prestazione sotto le lenzuola bastino per migliorare l’esperienza di una donna a letto è completamente sbagliato e questo studio lo dimostra.

Le 5 caratteristiche maschili che fanno impazzire una donna a letto

Cosa credi che faccia la felicità di una donna a letto? L’amplesso è molto di più di un mero atto fisico per una donna, non è raro che l’uomo decida di concedersi un rapporto sessuale per rispondere ad un’istinto animalesco che non necessita alcuna implicazione a livello sentimentale. Le donne, anche se con qualche eccezione, solitamente vivono l’atto sessuale con una maggiore intensità se questo è arricchito da un sentimento.

Per questo motivo le donne in un uomo ricercano ben altro che un bel fondoschiena e addominali scolpiti. Se vuoi sapere cosa vuole davvero una donna a letto sei nel posto giusto.

Ecco le 5 caratteristiche maschili che attraggono le donne:

1. Essere gentile e buono:

Un amante eccellente è colui che sa essere focoso e dolce nel momento giusto e che ha un buon comportamento anche fuori dalle mura domestiche. Fare l’amore è qualcosa di più dell’intimità fisica, è anche una connessione spirituale. Un uomo che al di fuori dal letto è concreto, si impegna, lavora ed è serio, è un amante migliore per una donna che lo stima principalmente per come è fuori dalle mura della stanza da letto e questo sentimento ha un effetto positivo sotto le coperte.

2. Essere sempre curato e profumato:

Anche se in camera da letto i vestiti vengono tolti, resta l’odore corporeo. Il suo profumo può innescare l’interesse sessuale nella partner e questa attrazione è una componente gradita dall’uomo che quando la avverte risponde con una migliore prestazione.

3. Avere un lato creativo:

Gli uomini creativi sono spesso più aperti alla comunicazione e all’intimità. Le donne prediligono gli uomini che si interessano a molte cose, oltre che alla birra e allo sport.

Gli hobby e altri interessi del tempo libero espandono la mente e l’anima. Gli uomini spontanei sono più attraenti di quelli che pianificano meticolosamente ogni minuto della loro giornata.

4. Essere ironico:

” Fai ridere una donna e sei a metà dell’opera”, recita un noto proverbio. Il senso dell’umorismo accentuato negli uomini attrae le donne che sanno di non temere la noia e la routine con una persona gioiosa al loro fianco e se non si annoiano fuori dal letto non lo faranno neanche sotto il piumone. Ridere in intimità favorisce l’intimità e il relax.

5. Essere fedele:

Un uomo deve essere esemplare per una donna. Un esempio per la sua famiglia è una persona che ha buoni principi e si comporta bene in ogni ambito. Un uomo buono e contemporaneamente sincero e fedele verso la partner è una garanzia per qualsiasi donna che si sente sicura e accresce la sua voglia di condividere obiettivi a lungo termine e fare in modo che il partner stia bene accanto a lei come lei lo è accanto a lui.