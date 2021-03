La primavera è arrivata ed è il momento di prendersi cura della bellezza della pelle: lo yogurt è un alleato importantissimo in questo periodo dell’anno.

Lo yogurt è un alimento sano e molto digeribile, tollerato anche dagli intestini che non hanno un ottimo rapporto con il lattosio. Assolutamente perfetto da inserire in qualsiasi dieta, soprattutto in quelle dimagranti, è anche un ingrediente di bellezza da non sottovalutare assolutamente.

Lo yogurt ha infatti un fortissimo potere idratante ed emolliente, in grado di rivitalizzare la pelle e minimizzare le piccole discromie che si generano quando la pelle, esposta al sole per la prima volta dopo mesi, produce eccessi di melanina.

Tutti i modi per usare lo yogurt come elisir di bellezza per la pelle

Per tutte le ricette di bellezza a base di yogurt si dovrebbe usare yogurt bianco intero, non quello light. Lo yogurt intero, infatti, risulta molto più idratante a causa della maggior quantità di lipidi che contiene.

Burro di cacao allo yogurt

Sia d’inverno sia d’estate le labbra possono andare incontro a fastidiose screpolature che oltre a renderle secche e spiacevoli al tatto, possono anche rendere complicata la stesura del trucco labbra.

Per rimediare a questo problema in modo completamente naturale si può utilizzare un cucchiaino di yogurt bianco con qualche goccia di limone. Dopo aver creato il composto si applica sulle labbra e lo si lascia in posa per 10 minuti.

Trascorso il tempo di posa le labbra vanno risciacquate delicatamente con acqua tiepida. Si tratta di un trattamento perfetto da fare di sera, prima di andare a dormire, almeno una volta la settimana.

Maschera idratante per pelli grasse

Per ristabilire la bellezza della pelle grassa, lo yogurt andrà semplicemente spalmato in maniera omogenea sulla pelle del viso e, anche in questo caso, lasciato in posa per una decina di minuti. Si tratta di una maschera perfetta per rendere luminosa e omogenea la pelle grassa, perché è in grado di eliminare del tutto lo sgradevole effetto lucido.

Per arricchire questa maschera è possibile utilizzare un composto formato da pari peso di yogurt e miele. In questo caso si dovrà tenere la maschera in posa per circa 15 minuti per ottenere una pelle idratata, elastica e morbida.

Scrub esfoliante allo yogurt

Lo yogurt è anche un’ottima base per la creazione di uno scrub delicato da utilizzare sul viso: basta mescolare allo yogurt un paio di cucchiaini di zucchero di canna.

Lo zucchero di canna ha una grana più grossa e resistente rispetto al comune zucchero semolato bianco, inoltre si scioglie più lentamente a contatto con l’acqua contenuta nello yogurt e permette di eseguire lo scrub più a lungo e più efficacemente per un periodo di tempo più lungo.

Occorrono comunque pochissimi minuti per rimuovere le cellule morte con questo scrub per il viso con due soli ingredienti.

Crema anti macchie solari

Esporsi al sole senza un’adeguata crema solare protettiva può causare la comparsa di antiestetiche macchie scure sulle mani e sul viso. Se dovessero comparire dopo una lunga giornata di primo sole, si può utilizzare una miscela di yogurt bianco e limone da tenere in posa soltanto sulle macchie, evitando di spalmarla anche sulla pelle circostante. Naturalmente quest’operazione è possibile soltanto nel caso di macchia scure piuttosto estese e isolate, mentre risulta impossibile nel caso di piccole efelidi disseminate su aree piuttosto ampie come le guance. In quel caso, si utilizzerà il composto come una maschera per il viso.

Il composto andrà lasciato in posa più tempo possibile e riuscirà ad attenuare la discromia tra le macchie scure e il resto della pelle rimasto più chiaro.

Maschera doposole allo yogurt contro la pelle arrossata

Come già accennato, lo yogurt ha enormi proprietà emollienti, quindi è perfetto da utilizzare come doposole naturale per attenuare la sensazione di bruciore e il rossore che seguono sempre una prolungata esposizione al sole senza aver preso i giusti accorgimenti.

Vuoi conoscere altri utilissimi segreti? Leggi tutti i Trucchi di Bellezza scoperti da Chedonna!

Per un risultato ancora più efficace è consigliabile mescolare allo yogurt bianco degli oli emollienti e calmanti, come quello di camomilla, o del miele. Anche in questo caso il composto andrà lasciato in posa per circa quindici minuti e successivamente andrà risciacquato delicatamente con acqua tiepida.