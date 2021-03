Se desiderate vivere bene e in salute è necessario prestare attenzione. Non è difficile scopri le sane abitudini da seguire.

Vivere bene e in salute è importante, bisogna stare attenti a tutto, non solo all’alimentazione ma anche alla forma fisica. E’ importante prestare la giusta attenzione, seguendo delle buone abitudini che vi faranno vivere bene e in salute, senza rinunciare a troppo. Se non si vuole far oscillare continuamente l’ago della bilancia verso destra e poi verso sinistra, non vi resta che seguire qualche sana abitudine. Scopri il segreto per vivere bene e in salute seguendo delle sane abitudini senza affaticarsi troppo.

Vivere bene e in salute: ecco le sane abitudini da seguire.

Scopriamo le buone abitudini da seguire che saranno di grande aiuto se si vuole vivere bene e in salute senza rinunciare a nulla. Anche se per qualcuno seguire “certe regole” può essere noiose, ma sono davvero importanti a lungo termine. Sicuramente parlare con il nutrizionista sarebbe la scelta più giusta da fare, che potrà consigliarvi non solo i cibi da preferire, facendo attenzione sia alle quantità che alla somministrazione settimanale. Scopriamo il trucco per stare bene in salute sia per il benessere dell’organismo che della pelle.

-Mai diete fai te. Non lasciatevi ossessionare dalle diete troppo drastiche e fai da te, deve essere sempre il medico che attraverso il vostro stile di vita, età e abitudini pianificherà una dieta mirata. In questo modo potreste arrivare ai vostri obiettivi senza sbagliare. Si sa che perdere peso in pochissimo tempo potrebbe farvi ingrassare subito. Non serve stressare il vostro organismo che potrebbe anche avere poco tempo per adattarsi al cambiamento.

-Idratazione. Durante il giorno si dovrebbero bere circa 2 litri di acqua naturale, il nostro corpo ha bisogno del giusto grado di idratazione, non solo per garantire il buono stato di salute degli organi interni, ma anche della pelle. L’acqua è indispensabile per il nostro organismo, visto che il 60% del nostro corpo è composto da acqua. Con la giusta idratazione la pelle non risulterà secca, non andrete incontro ad affaticamento, crampi muscolari e spossatezza, non solo potreste andare anche incontro ad alitosi. L’idratazione può avvenire anche con verdure e frutta, quindi sarebbe importante non solo bere ma anche mangiare alimenti specifici. Se volete bere più volte durante il giorno seguite qualche piccolo trucchetto!

-Prendersi cura della pelle. Non solo prodotti di bellezza per la beauty routine, ma anche alcuni cibi possono essere di aiuto perchè apportano benefici alla pelle rendendola non solo più luminosa ma anche più idratata. Si dovrebbero evitare alcuni che sono deleteri come cibi grassi, ultra processati che contengono non solo diversi ingredienti ma anche troppo zuccheri e grassi ma poche sostanze nutritive. I nostri consigli sono finalizzati al benessere della pelle, ma in caso di problemi seri è necessario parlarne con un medico specialista.

-Svolgere una regolare attività fisica. Sicuramente praticare sport è importante a prescindere se si vogliono perdere chili in eccesso. Ma non bisogna esagerare, se non avete tempo potete anche dedicare mezz’ora della vostra giornata a fare una passeggiata veloce. Inoltre se la regolare attività fisica è legata ad una dieta sana ed equilibrata. Praticare sport non solo si migliora il funzionamento del sistema cardiovascolare, si riduce lo stress, perchè diminuisce il livello di cortisolo, l’ormone dello stress, ma aiuta ad accelerare il metabolismo infatti si sviluppa più massa magra rispetto a quella grassa. Certo che lo sport da solo non può fare miracoli, è opportuno comunque seguire un’alimentazione sana ed equilibrata. Anche la pelle ne trae benefici si sa che con l’avanzare dell’età, la pelle appare flaccida e poco rassodata, quindi se associate anche una regolare beauty routine ed esercizi mirati e specifici, potete avere sempre la giusta tonicità.

-Dormire almeno 7 ore a notte. Purtroppo non tutti seguono buone abitudini soprattutto se si dorme poco. Ma il sonno è importante perchè non solo aiuta a rigenerarsi perchè va a ricostruire le cellule che muoiono ogni giorno. Inoltre va a scarica le tensioni, infatti durante la fase REM del sonno, si intende quella in cui sogniamo, il cervello si rilassa, in questo modo si placa l’ansia che si accumula nell’arco della giornata.

-Limitare le fonti di stress. E’ facile dirlo ma certamente non si può eliminare ogni fonte di stress, spesso le cose da fare o a cui pensare sono tantissime e lo stress aumenta a dismisura. Voler fare tutto e in poco tempo vi stressa notevolmente, quindi sarebbe opportuno imparare a delegare e a condividere i carichi di lavoro.

-Abituarsi ad alimenti salutari. Non è facile, ma se si consumano spesso cibi poco salutari sicuramente è più difficile. Quindi ponete la giusta attenzione ed imparate a scegliere i cibi sani già quando fate la spesa. Saper leggere le etichette dei prodotti è un passo avanti, non solo seguite alcuni su consigli su come fare la spesa. Non consumare abitualmente cibi eccessivamente lavorati o prodotti industriali. Preferite dolci, dessert preparati da voi, così siete sicuri che ingredienti base scegliere, magari evitate lo zucchero raffinato e scegliete quello grezzo. Non solo anche cibi confezionati o spazzatura evitate, prediligete frutta e verdura di stagione evitate succhi di frutta confezionati come sostituti della frutta. Consumate alimenti poco fritti e meno salse per i condimenti, noterete subito un benessere interiore dopo aver seguito i nostri consigli.

Adesso con questi piccoli consigli potete prestare maggiore attenzione alla vostra salute seguendo un’alimentazione sana ed equilibrata e praticando sport. Ma come ribadito parlatene sempre con il nutrizionista se avete voglia di perdere qualche chilo di troppo sicuramente saprà indicarvi una dieta mirata.