Uomini e Donne oggi: sorpresa di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri

Uomini e Donne oggi, anticipazioni puntata 2 marzo: Roberta Di Padua e Riccarda Guarnieri protagonisti di una scelta emozionante.

Puntata imperdibile quella di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 2 marzo, alle 14.45 su canale 5. Se la puntata di ieri si è conclusa con la decisione di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua di vedersi per poter avere un chiarimento definitivo dopo la scelta della dama di allontanarsi per non soffrire provando per il cavaliere pugliese un sentimento importante, la puntata di oggi dovrebbe aprirsi con la scelta della dama e del cavaliere.

Salvo cambiamenti dell’ultima ora, in base alle anticipazioni delle varie registrazioni pubblicate dalle talpe del Vicolo delle News, la puntata di Uomini e Donne di oggi dovrebbe essere dedicata proprio alla scelta di Riccardo e Roberta.

La scelta di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua nella puntata di Uomini e Donne di oggi

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua sono stai i protagonisti delle ultime settimane di Uomini e Donne. Come hanno fatto sapere le talpe del Vicolo della News, dopo varie discussioni e incomprensioni, nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, c’è stata la scelta di Riccardo e Roberta. La puntata dovrebbe essere trasmessa proprio oggi. Il condizionale, però, è d’obbligo perchè, per il momento, non ci sono ancora anticipazioni ufficiali.

Se, dunque, la redazione di Uomini e Donne dovesse decidere di trasmettere la scelta di Riccardo e Roberta, la puntata di oggi sarà davvero emozionante. La coppia, infatti, ha vissuto le stesse emozioni che, poche settimane fa, hanno vissuto Davide Donadei scegliendo Chiara Rabbi e Sophie Codegoni scegliendo Matteo Ranieri.

Riccardo e Roberta si accomoderanno al centro dello studio con degli abiti eleganti. La dama e il cavaliere ammetteranno di essere innamorati e di voler provare a vivere il sentimento lontano dalla trasmissione. Non mancheranno i petali rossi, le lacrime del cavaliere pugliese, il bacio con la mascherina e il primo, romantico ballo sulle note della canzone di Deddy di Amici “Il cielo contromano”.