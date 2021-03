Test: scegli un personaggio e scopri i tratti principali della tua personalità

Vuoi scoprire di più su di te e sulla tua personalità? Ecco un test che fa al caso tuo: la scelta del tuo personaggio preferito rivela molti aspetti della tua personalità.

Ecco un test semplicissimo che ti farà scoprire qualcosa in più sulla tua personalità. Guarda attentamente l’immagine e scegli uno dei personaggi tra gli otto che vedi. Chi di loro ti attira di più? questa attrazione rivela molto sulla tua personalità.

Test: Dimmi chi scegli e ti dirò chi sei

La scelta di immagini non è casuale ma risponde al richiamo del nostro inconscio. Forme, colori e persino dettagli possono richiamare la nostra attenzione e contemporaneamente rivelare qualcosa di importante su di te.

Hai fatto la tua scelta? Ecco cosa dovresti sapere sulla tua personalità:

1. Se hai scelto lo chef

Caratteristiche principali: autorità, abilità ortogonali, adattabilità

Se la tua scelta è ricaduta su questo personaggio significa che sei un buon leader e che sei in grado di pianificare azioni e obiettivi. Sei una persona intelligente e loquace, sai sempre come usare al meglio le tue parole, questo ti rende un abile oratore. Sei a tuo agio in ogni contesto e situazione, eppure sei il tipo di persona che mette paletti e stabilisce distanze precise con le persone.

2. Se hai scelto il leader

Caratteristiche principali: responsabilità, duro lavoro, critica

e questa è la tua scelta il tuo punto di forza assoluto è la capacità di leadership. Sei una persona molto esigente e severa, dimostri il massimo in professionalità, responsabilità e autocritica.

3. Se hai scelto l’instabile

Caratteristiche principali: esitazione, incoerenza, pulizia

Le persone che hanno scelto questo personaggio sono molto talentuose ed esprimono questo talento in settori diversi. Di solito sono persone che seppure studiano una determinata materia o svolgono una certa professione, sono molto abili in materie opposte. Per esempio un professore che fa il cabarettista. Due lavori completamente diversi ma non impossibili. Inoltre la tua scelta indica che sei una persona che detesta lo sporco e il disordine motivo per il quale spesso si scontra con gli altri.

4. Se hai scelto Lo scienziato

Caratteristiche principali: calma, pensiero razionale, sognante

Queste persone sono molto fantasiose e vivono in mondi paralleli. Allo stesso tempo hanno una “mente concettuale” e riescono a sviluppare le loro teorie con grande precisione. Il vostro equilibrio mentale è invidiabile e il vostro punto di forza è il vostro pensiero razionale.

5. Se hai scelto l’intuitivo

Caratteristiche principali: sensibilità, empatia, autocontrollo

Questi individui hanno un’elevata sensibilità e tendono ad affollare la mente di pensieri fino a sovraccaricarla. Inoltre, sono molto abili a fare tante attività quasi contemporaneamente o a catena. Sono anche persone che sostengono i più deboli, altruiste e con una grande abilità di comunicazione. La tua scelta indica grandi valori morali e autocontrollo in ogni situazione e occasione.

6. Se hai scelto l’inventore

Caratteristiche principali: vivida immaginazione, chiarezza, ingegnosità

Questa scelta designa personalità dotate di una grande fantasia, e creatività tecnica o intellettuale. Sono introversi e vivono secondo i propri standard morali e non fanno eccezione in nessun caso. La tua scelta designa inoltre una personalità molto emotiva, e una vera e propria ossessione per le idee originali.

7. Se hai scelto l’emotivo

Caratteristiche principali: sensibilità, instabilità, altruismo

Le persone che hanno scelto questo personaggio sono molto emotive ed empatiche e si fidano molto del loro sesto senso. La loro grande sensibilità è il loro tallone di Achille, basta poco per ferirle profondamente. Per loro è difficile convivere in situazioni difficili.

Sono persone molto attente ed altruiste, investono nel benessere dei cari molte delle loro energie e si aspettano un minimo di essere ricambiate

8. Se hai scelto il disinteressato

Caratteristiche principali: vicinanza, alta autostima, autorità

Le persone che effettuano questa scelta non sono interessate al benessere del prossimo, sono piuttosto focalizzate sul benessere proprio. In campo professionale sono specializzati e imbattibili. Questi individui solitamente non condividono i loro pensieri o problemi con gli altri.