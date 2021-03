Random chi è: età, altezza, vita privata, carriera, Instagram

Random: scopriamo insieme chi è. Età, altezza, vita privata, carriera, Instagram del cantante in gara a Sanremo 2021

Random, pseudonimo di Emanuele Caso è nato a Massa di Somma in provincia di Napoli il 26 aprile 2001 ed è del segno zodiacale del Toro. E’ un rapper italiano che ha partecipato ad Amici Speciali nel 2019 e a Sanremo Giovani nel 2020.

Random: biografia e carriera

Random è lo pseudonimo di Emanuele Caso, nato a Massa di Somma (Napoli) il 26 aprile 2001, a due anni però si è trasferito a Riccione, dove tanti anni dopo ha scoperto la musica rap. E’ attualmente considerato uno dei talenti emergenti più importanti della scena rap italiana.

Si è avvicinato alla musica fin da piccolo, grazie ai suoi genitori: suo padre è il pastore di una chiesa e canta tutte le domeniche. Anche lui si definisce credente: “Io credo in Dio. Non sono religioso, sono credente e non me ne vergogno. Sono stato aiutato da Dio e ho le prove. Credo che sia una bella cosa da dire. Dico che il mio successo è stato un grande miracolo. Tutte le cose che sono successe sono così strane e inspiegabili”. Suona vari strumenti come la batteria, il basso, il piano, la chitarra. Ha collaborato con artisti del calibro di Stash dei The Kolors e Carl Brave. Nel 2020 ha preso parte al programma “Amici Speciali”.

Prima di esplodere come cantante, lavorava come muratore. “Io sono l’esempio se credete nei vostri sogni potrete arrivare”, ha detto al Battiti Live. Perché ha scelto questo nome d’arte? L’ha spiegato lui: “Random, deriva dal mio cognome, Caso, ma anche dalla mia imprevedibile personalità”. Non conosciamo la sua altezza esatta, ma dovrebbe essere meno di 1.70.

Il primo album, Giovane oro, esce nel 2018, prodotto da Zenit. Dopo mesi di ricerche Random abbandona l’autotune e con il suo produttore di fiducia fa uscire Chiasso. Nel 2019 con Rossetto si aggiudica la nomination Artista del Mese per Mtv. Nel 2020 partecipa ad Amici Speciali ed entra nel cast del Festival di Sanremo 2021.

Per quanto riguarda la vita privata, Random sarebbe single a causa di un amore che lo ha fatto soffrire in passato.