Osvaldo Paterlini, marito di Orietta Berti. Lei: “E’ la mia colonna”

Osvaldo Paterlini è il marito di Orietta Berti. Scopri tutto quello che c’è da sapere sull’uomo che ha rapito il cuore della cantante nostrana.

Osvaldo Paterlini è noto al pubblico del piccolo schermo per essere il marito di Orietta Berti. La cantante ha scelto di mettersi ancora una volta in gioco, partecipando al Festival di Sanremo 2021 e con lei ci sarà sicuramente il supporto di suo marito, che l’ha seguita non solo durante il loro percorso di vita ma anche durante la sua carriera artistica. Tant’è che per lei ha ricoperto il ruolo di consigliere, autista, manager e produttore.

Osvaldo è nato il 14 marzo del 1967 e l’amore con Orietta è nato grazie ad un caffè con un cioccolatino. In quanto lei lo avrebbe invitato per un caffè, ma lui era un po’ titubante e così lo ha convinto con il cioccolato. Tant’è che lui si presentò poi alla sua famiglia con un pezzo di formaggio, all’epoca era buona educazione portare in dono il cibo, che gli permise di fare colpo sul nonno di lei. Un po’ meno sulla nonna che vedendolo molto magro temeva per la sua salute.

Osvaldo Paterlini: chi è il marito di Orietta Berti

Osvaldo Paterlini, nonostante le preoccupazioni della nonna di lei, è riuscito a farsi amare da tutti. Tant’è che nel 1967, lui e Orietta Berti decidono di convolare a nozze e dal loro matrimonio sono stati due figli: Omar e Otis, che non molto tempo li hanno fatti diventare nonni. Tutti in famiglia hanno il proprio nome con la lettera O, che è diventato un vero e proprio tratto distintivo.

Prima però che Osvaldo e Orietta diventassero era una coppia, si era mormorato di una possibile relazione di lei con Teo Teocoli. La cantante ha sempre smentito, affermando però che il comico era uno dei ragazzi più belli presenti all’interno della sua comitiva.

Osvaldo però non ha passato un bel periodo, durante una recente intervista sul piccolo schermo a Oggi è un altro giorno, Orietta ha rivelato che purtroppo è stato costretto a subire 9 operazioni agli occhi e nonostante sia una persona autosufficiente, ha ancora qualche problema con gli occhi che sono diventati particolarmente sensibili alle forti luci. Come ad esempio quelle televisive. Per questo motivo non l’ha più seguita durante il corso della sua carriera, ma ci ha pensato il figlio Otis a prendere il suo posto.

Orietta su suo marito dice: “Lui mi ha sempre capitata ed aiutata a fare le scelte giuste. E’ la mia colonna. Sono sotto il segno dei gemelli e mi butto sulle cose senza pensarci troppo, invece lui mi aiuta a riflettere“.

Osvaldo Paterlini è il marito di Orietta Berti, ma non solo. Per lei è il compagno di una vita su cui poter contare non solo dal punto di vista umano, ma anche per la sua carriera, visto che è stato un punto di riferimento anche su quel fronte della sua vita.