Scopri, grazie alle previsioni del nostro oroscopo, quale destino attende i dodici segni dello zodiaco in questo primo martedì di marzo.

Scopri quali previsioni il nostro oroscopo ha riservato al tuo e agli altri segni dello zodiaco per questa nuova giornata: quali opportunità e quali ostacoli ci attendono nelle prossime ore? Scopriamolo insieme.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

La vita sentimentale si basa su equilibri precari per i prossimi segni che oggi dovranno tenersi la dolce metà molto ma molto vicina.

Oroscopo oggi Ariete

La vostra gelosia non poggia sempre su solide basi ma questa volta quella tipa lì proprio non ve la conta giusta.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Toro

A lavoro finalmente si respira un’aria più serena ma attente a non rompere il fragile equilibrio: può bastare veramente poco

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Gemelli

La voglia di maternità aleggia nell’aria, nulla di male ma non escludete il vostro lui da queste tenere riflessioni

Amore: 10

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Qualche spesa extra ma anche qualche cena extra: il mese dei prossimi segni inizia con qualche plus più o meno voluto.

Oroscopo oggi Cancro

Nuovo mese e una carta di credito da far ricominciare a macinare: via allora a spèsuccè per voi ma anche per la vostra casa.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

Per rilassarvi vi piace chiacchierare e, allora, concedetevi qualche momento di confronto in più e una risata extra.

Amore: 9

Lavoro: 10

Salute: 7

Oroscopo oggi Vergine

Occhio al peso forma: qualche cena da asporto in più e un cornetto extra al bar potrebbero presto presentare il conto

Amore: 7

Lavoro: 8

Salute: 6

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Per un segno che si vede al top un altro dovrà decisamente tornare sui propri passi di stile: a chi toccherà?

Oroscopo oggi Bilancia

Oggi vi vedete affascinanti, seducenti, iperfemminili e tutto ciò vi regala tanta sicurezza e una marcia in più.

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 10

Oroscopo oggi Scorpione

Pensieri negativi vagano per la testa, pieni di rancore e sospetto non riuscite a ritrovare la serenità: provate a confrontarvi con un’amica.

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Sagittario

Sportivo e casual non sono sinonimi di trascurato o, peggio, sciatto: che ne dite di dare una revisione al guardaroba?

Amore: 9

Lavoro: 8

Salute: 9

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Incertezza, questo il punto fermo della giornata odierna per gli ultimi tre segni dello zodiaco.

Oroscopo oggi Capricorno

Sbalzi d’umore e un senso di nervosismo? Gli ormoni vi giocano brutti scherzi ma, sapendolo, potete provare a mantenere la calma

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Acquario

Incontrare le amiche ancora non è qualcosa da fare in piena libertà così preferite continuare a confidare in lunghe video chiamate

Amore: 9

Lavoro: 10

Salute: 9

Oroscopo oggi Pesci

Essere sinceri rischia a volte di esser un modo per scaricarsi la coscienza e basta: rifletti prima di parlare.

Amore: 8

Lavoro: 9

Salute: 7



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.