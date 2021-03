Nicole Kidman, mamma da sogno: in diretta con le figlie ai Golden Globe

Nicole Kidman si collega in diretta ai Golden Globe dal divano di casa con figlie al seguito: l’attrice, in una veste inedita, ha conquistato ulteriormente la stima dei fan. Plauso anche al marito Keith Urban, secondo dopo la relazione (ormai finita) con Tom Cruise.

Il lato umano delle star. Spesso fatichiamo a concepire le celebrità nella loro semplicità di uomini e donne alle prese con problemi normali e scelte importanti da fare che non siano strettamente correlate alla propria professione o soprattutto alla propria fama sempre crescente. Anche un’attrice famosa convivrà con dubbi esistenziali oppure con gioie determinate dalla semplicità di aver trovato lo shampoo che cercava, riuscendo a mangiare il tipo di carne preferita, riassaporare il gusto di un film dalla parte della spettatrice sul divano. Gesti scontati per molti, un po’ meno per chi è famoso perché nella concezione collettiva una celebrità resta inappuntabile e perfetta.

Nicole Kidman, invece, ha dimostrato ai Golden Globe quanto è importante conservare l’umiltà e la capacità di rimanere semplici nonostante il proprio status sociale: esempio concreto ai Golden Globe di quest’anno, riconoscimento cinematografico che anticipa gli Oscar e sancisce quali siano le opere degne di nota rispetto a film e serie tv, andati in scena attraverso lo smartworking. Una manifestazione con le star coinvolte costrette ad intervenire da casa per motivi di salute: la prevenzione prima di tutto, quindi ognuno a casa propria per evitare contagi da COVID-19 e criticità. Proprio in tale contesto la Kidman ha mostrato il proprio lato di madre affettuosa, mai secondario rispetto a quello di celebre attrice.

Nicole Kidman, attrice e mamma: il collegamento “di famiglia” ai Golden Globe

L’interprete, infatti, candidata come miglior attrice per “The Undoing”, in cui figura anche Matilda De Angelis, si è collegata in diretta per raccogliere il plauso degli addetti ai lavori durante l’evento. L’ha fatto sul divano di casa propria, insieme alle figlie e al marito Keith Urban (secondo compagno dell’attrice che è stata sposata anche con il collega Tom Cruise): “Siamo una famiglia in maggioranza femminile, ogni tanto Keith scappa con la sua chitarra. A volte lo troviamo a suonare anche nell’armadio. Almeno il cane è maschio”, scherza la Kidman. Poi, però, ribadisce: “È un uomo meraviglioso, ha trasmesso la passione per la musica a tutta la famiglia. Faith suona il violino, Sunday il pianoforte”.

Stretto è anche il legame dell’attrice con gli altri due figli, più adulti: Connor e Isabella, di 25 e 28 anni, avuti dalla precedente relazione con Tom Cruise. Attrice impeccabile, madre presente e moglie premurosa. Tutte qualità ampiamente presenti nella vita della donna, emerse ulteriormente al grande pubblico in un contesto inedito. Questi Golden Globe hanno attribuito alla Kidman sicuramente un’altra luce, facendola splendere ancora di più agli occhi dei fan. Unica nella propria normalità.