Matilda De Angelis, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Matilda De Angelis, chi è l’attrice italiana? Età, altezza, carriera, vita privata, Instagram, curiosità e tutto quello che c’è da sapere.

Matilda De Angelis è una delle attrici italiane più giovani e promettenti. Il suo talento ha conquistato non solo il pubblico che l’ha ammirata in film e fiction di successo, ma anche gli addetti ai lavori. Al talent unisce una bellezza straordinaria e una voce meravigliosa che ha sfoggiato anche nella fiction “Tutto può succedere” in cui interpretava Ambra, una ragazza con la musica nel sangue.

Nome : Matilda De Angelis

: Matilda De Angelis Segno Zodiacale: Vergine

Vergine Età: 25 anni

25 anni Data di nascita: 11 Settembre 1995

11 Settembre 1995 Luogo di Nascita: Bologna

Bologna Professione : Attrice

: Attrice Altezza: 166 cm

166 cm Peso: /

/ Tatuaggi: /

/ Profilo Instagram ufficiale: @matildadeangelis

Matilda De Angelis: vita privata

Matilda De Angelis nasce a Bologna l’11 settembre 1995. Ha un fratello, Tobia, anche lui attore con cui ha condiviso il set della fiction di Raiuno “Tutto può succedere”. Comincia a studiare chitarra e violino dall’età di undici anni e a 13 inizia a comporre canzoni. per poi appassionarsi anche alla recitazione.

E’ stata fidanzata per diversi anni con l’attore Andrea Arcangeli. La loro storia, però, è finita dopo molto tempo come ha dichiarato lei stessa in un’intervista e al momento è single.



Carriera

A 16 anni entra come cantante nel gruppo musicale Rumba de Bodas cominciando anche a partecipare ai primi provini cinematografici. Viene scelta per interpretare Giulia De Martino nel film “Veloce come il vento” in cui recita accanto a Stefano Accorsi. Il film le vale candidata come migliore attrice protagonista ai David di Donatello 2017.

Al cinema ha recitato nei film Una Famiglia di Sebastiano Riso, Il Premio di Alessandro Gassman, Una vita spericolata di Marco Ponti, L’incredibile Storia dell’Isola delle rose nel 2020. Nel 2018 ha partecipato al videoclip Felicità Puttana dei The Giornalisti.

La sua carriera ha spiccato il volo anche in televisione. E’ stata protagonista della fiction “Tutto può succedere”. E’ protagonista della serie tv The Undoing – Le Verità non dette con Nicole Kidman e Hugh Grant per una produzione targata HBO. E’, inoltre, protagonista della serie “Leonardo”, in onda su Raiuno dalla metà di marzo in cui interpreta Caterina Da Cremona, misteriosa musa e amica di Leonardo.

Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilda De Angelis (@matildadeangelis)

Matilda De Angelis è seguita da 461mila followers su Instagram dove pubblica foto dei suoi servizi fotografici, dei suoi lavori, ma anche dei momenti di relax che si concede quando è libera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilda De Angelis (@matildadeangelis)

Matilda De Angelis: anoressia, acne e seno

Matilda De Angelis non ha paura di mostrarsi al naturale e senza filtri. Sui social ha pubblicato la foto che vedete qui in alto raccontando i problemi con l’acne esattamente come ha fatto anche Aurora Ramazzotti.

“Ci sono cose che non si possono controllare e quest’anno ce l’ha insegnato bene. Ci sono cambiamenti che dobbiamo accettare nella nostra vita e, insieme ad essi, la percezione di noi stessi e del mondo che ci circonda. Accadono cose paradossali nella vita no? Bene, per me essere un’attrice e lavorare con il volto mangiato dall’acne è una di queste. Ogni giorno devo svegliarmi e presentarmi prima davanti allo specchio e poi davanti alla macchina da presa con tutto il carico emotivo che già comporta ed essere “splendida”, in parte e concentrata insieme a tutte le mie paure e insicurezze letteralmente a fior di pelle. Ci sono problemi ben più grandi nella vita, ne sono consapevole, ma volevo condividere questa piccola verità forse per sentirmi più forte, forse per accettarmi meglio. Le nostre paure ci possono paralizzare o possono diventare una grande forza, sta a noi scegliere la strada. E praticare tanta gratitudine per tutte le cose belle che ci accadono e magari, anche per quelle brutte”, ha scritto su Instagram.

Matilda ha anche combattuto contro l’anoressia. “La mia adolescenza è stata segnata da un problema: l’anoressia. Le cause? Più di una: un bisogno di attenzione, di affetto. Era un modo drastico per dire ‘sono qui, guardami’. Quando hai quindici, sedici anni è tutto molto drammatico: i rapporti con i genitori, o con il ragazzo che ti piace. E rischi facilmente di non accettarti”, ha raccontato l’attrice ai microfoni di Quotidiano.net.

Sanremo 2021

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilda De Angelis (@matildadeangelis)

Matilda De Angelis è stata scelta da Amadeus per affiancarlo sul palco del Teatro Ariston durante la prima serata del Festival di Sanremo 2021. “Mi piace perché è una giovane attrice, spigliata, con una caratura già internazionale: sarà l’occasione per farla conoscere ancora di più”, ha detto Amadeus.