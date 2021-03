Scopriamo insieme chi è Madame la giovanissima cantautrice rap protagonista della scena rap italiana: ecco tutte le informazioni su di lei.

Chi è Francesca Galeano, cantante e rapper che si è affacciata, con grande successo, nel mondo della musica italiana?

Scopriamo insieme tutto quello che c’è da conoscere su questa giovanissima artista, in gara a Sanremo e che se la batte già con i nomi più grandi del panorama mondiale.

Ecco chi è “Francesca, la donna che mancava nel rap italiano“. Parola di Marracash!

Madame: età, altezza, carriera e biografia della stella del rap

Nome d’arte : Madame

: Madame Vero nome : Francesca Galeano

: Francesca Galeano Età : 18 anni

: 18 anni Data di nascita : 16 gennaio 2002

: 16 gennaio 2002 Segno zodiacale : Capricorno

: Capricorno Luogo di nascita : Vicenza

: Vicenza Professione : rapper, musicista

: rapper, musicista Tatuaggi : non ha tatuaggi visibili

: non ha tatuaggi visibili Profilo Instagram: @sonolamadame

Nata a Creazzo, un piccolo comune italiano in provincia di Vicenza, in Veneto, Madame è l’artista che sta rivoluzionando le regole della musica rap italiana.

Giovane, giovanissima anzi, ha già fatto sentire la sua voce contro tutte le regole ed i dogmi di un ambiente difficile come quello del rap.

Le sue rime ed i suoi test non sono di certo quelli standard del rap a cui siamo abituati.

La musica di Madame è stata definita urban-rap e contiene forti richiami all’R&B.

Madame ha affermato che la musica trap, il neomelodico siciliano e la musica strumentale come quella di Ludovico Einaudi ed Eddie Van Halen sono tra le “correnti” musicali a cui attinge di più.

Il suo percorso nel mondo della musica è stato sicuramente esplosivo; ha collaborato con Fabri Fibra, Chris Nolan, Clementino, Dardust, Ghali e Marracash solo per nominarne alcuni!

Se tutti la vogliono per un feat, però, non è solo perché Madame è il nome dell’anno.

Di lei, come riporta Elle, Marracash ha detto:

“Lei ha pur sempre 17 anni e mi ha detto che lo avrebbe scritto direttamente in studio. Ho pensato che forse avevo fatto una cazzata ad affidarle quella traccia. Dopo un po’ però, ha preso coraggio e ha cominciato a farmi delle domande, per niente banali, sul tema della canzone. La vedevo prendere appunti quasi come fosse il mio analista, sul suo cellulare. A un certo punto mi fa “Ce l’ho” L’ho lasciata sola a casa mia, mentre noi altri siamo andati a cena e quando siamo tornati dormiva rannicchiata sul divano. Aveva scritto una figata.”

Il 3 dicembre Madame si è esibita aprendo la semifinale di X Factor cantando la sua Baby in duetto con il concorrente Blind.

Sempre ad X Factor, si è esibita una settimana più tardi, eseguendo Non è vero niente insieme ai Negramaro.

Sul finire del 2020 è stata annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo (qui trovate tutta la storia della kermesse).

Madame parteciperà portando un brano inedito: Voce.

Singoli e canzoni più famose di Madame: Baby e Sciccherie

Ecco la lista delle canzoni dove Madame è l’artista principale e che l’hanno già resa famosissima.

A neanche 19 anni, infatti, la giovane artista vanta un numero di singoli decisamente impressionante.

Tutti i brani sono un misto di poesia,

Anna – 2018

– 2018 Sciccherie – 2018

– 2018 17 – 2019

La promessa dell’anno – 2019

– 2019 Baby – 2020

– 2020 Sentimi – 2020

– 2020 Spaccato (con Don Joe e Dani Faiv) – 2020

(con Don Joe e Dani Faiv) – 2020 Nuove strade (con Ernia, Gaia, Samurai Jay e Rkomi) – 2020

(con Ernia, Gaia, Samurai Jay e Rkomi) – 2020 Clito – 2020

– 2020 Il mio amico (con Fabri Fibra) – 2020

(con Fabri Fibra) – 2020 Voce – 2021

Tra le canzoni più famose di Madame, oltre ad Anna (scritta in onore di una sua amica alla quale si ispira), ci sono Baby e Sciccherie.

I due brani, infatti, l’hanno decisamente consacrato al successo!

Se Sciccherie ha più di 11 milioni di visualizzazioni su Youtube, Baby, invece, è diventato un vero e proprio tormentone.

Baby che ne so

Non chiedere

Baby, stop

Ma che fai?

Non vedi che non sto?

Voglio aria

Il video ufficiale è stato caricato solo quattro mesi fa eppure ha già 4 milioni di visualizzazioni, che aumentano tutti i giorni.

Madame è fidanzata? La risposta si nasconde, forse, nel testo di Baby

Madame non condivide scatti della sua vita privata sui social ed è sempre molto attenta a non far trapelare indiscrezioni sulla sua vita.

Se abbia o meno qualcuno di speciale nella sua vita, quindi, non possiamo davvero dirlo.

Il testo di Baby, però, potrebbe darci qualche indicazione a riguardo:

Uscita di casa tua

La solita sigaretta

Ne ho fumata solo mezza

L’ho lasciata per terra

Non l’ho buttata nel tombino come al solito

Così ricordi di me

Con un filo di rossetto sul filtrino come a dirti che

Avevo voglia ma m’hai rotto il ***

Il tuo solito monologo in camera

Seguito da una sviolinata

Solo perché ti ho guardato male

Hai paura che puff

Io svanisca nel nulla

E mi chiedi se resto

E mi chiedi “mi ami?”

Queste parole potrebbero farci capire che, forse, qualcuno di speciale nella vita di Madame c’è: ma di chi si tratta?