Chi sono La rappresentante di Lista? Conosciamo meglio questa band. Ecco età, altezza, carriera, vita privata e tutto quel che c’è da sapere.

La rappresentante di Lista è il nome di una band composta dalla cantante Veronica Lucchesi e dal chitarrista Dario Mangiaracina. Esponenti molto apprezzati dell’underground italiano sono noti anche con il nome LRDL.

Età: Daria ha 33 anni

Professione: Cantanti e musicisti

Nascita del gruppo: 2011

Luogo di nascita: Veronica (Viareggio), Dario (Palermo)

Altezza: Veronica (160 cm), Dario (175 cm)

Account social: Instagram @larappresentantedilista

La rappresentante di Lista: vita privata e nascita della band

I due performer principali della band si sono conosciuti a Milano. Successivamente sono andati a vivere a Palermo. Qui hanno avuto modo di esplorare la loro musica, facendosi conoscere con l’album “Per la via di casa”, con “Bu Bu Sad” candidato alle tarhe Tenco ed infine con “Go Go Diva”.

Andando alla band, questa è cresciuta gradualmente nel tempo. Nel 2015 si sono infatti aggiunti il tastierista Enrico Lupi e la batterista Marta Cannuscio. Dal 2017, invece, è entrata anche la sassofonista Erika Lucchesi (sorella di Veronica). Infine nel 2018 si è aggiunto anche il batterista Roberto Calabrese.

La rappresentante di Lista: Alieno testo e video

Proprio in questi giorni, e più precisamente il 12 Febbrao 2021 è stato rilasciato il nuovo singolo dal titolo “Alieno”. Un brano che anticipa il quarto album dal titolo My Mamma che uscirà il 5 Marzo 2021. Quello che segue è il testo:

Cado a pezzi da un po’

Sono uno scheletro

Faccio l’amore però

Mi viene il vomito

Come fuma la mia pelle (Fuma la mia pelle, la mia pelle)

Dormo poco e lo so

E’ un lato erotico

La faccia tosta ce l’ho

Strette allo stomaco

Non so come dirlo

Ma tu fammi sfogare

Per avere un attacco d’ansia

Continuo a respirare

Ho cattivi pensieri

Buoni da mangiare

Solo che non si potrà sapere mai che sono un alieno

Sono più forte del piacere

Sono l’amore

Sono più forte dell’amore

Sono il dolore

Sono più forte del piacere

Sono l’amor

Sono più forte del dolore

Mordo la gente che mi fa male un po’

Chiamami isterica

Sono il futuro, lo ammetto

Divento preda se attacco

Sono pesante, confesso, amo me stessa

Sono un pianeta e lo ammetto

Vorrei impazzire, se scappo, non farà male

Ma intanto tieniti forte

Sono più forte del piacere

Sono l’amore

Sono più forte dell’amore

Sono il dolore

Sono più forte del piacere

Sono l’amore

Sono più forte dell’amore

Sono il dolore

Sono più forte del piacere

Sono l’amore

Sono più forte del dolore

Tu da che parte stai?

Domani non ci penserai

Ti asciugherai la faccia

Dal mio piacere fragile

E mi perdonerai

Per tutti questi desideri

Non mi resta nulla

Nulla, a parte questo mondo

Non mi resta nulla

Sono più forte del piacere

Sono l’amore

Sono più forte dell’amore

Sono il dolore

Sono più forte del piacere

Sono l’amore

Sono più forte dell’amore

Sono il dolore

Sono più forte del piacere

Sono l’amore

Sono più forte del dolore, eh-e

Il brano uscirà proprio mentre la band sarà impegnata con la 71esima edizione del Festival di Sanremo.

La rappresentante di lista a Sanremo 2021

Quest’anno la band parteciperà al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Amare”. Una canzone che parla di loro, della loro voglia di crescere e del bisogno di amare sempre e comunque.

Sorpresi dalla notizia della loro partecipazione, i membri della band si sono detti emozionati e decisi a vivere il tutto come fanno con tutto ciò che è nuovo. Ovvero cercando di non avere aspettative e di tenersi tutte le porte aperte.

La rappresentante di lista a Sanremo 2020

La band non è del tutto nuova al Festival di Sanremo. Lo scorso anno, infatti, si è fatta conoscere al pubblico sanremese esibendosi con Rancore nella serata dei duetti e portando il brano “Luce” di Elisa di cui questo è il video.

La rappresentante di Lista: Questo corpo testo e video



Tra i brani più amati della band c’è “Questo corpo”, singolo che nel 2018 ha introdotto il loro terzo album in studio, dal titolo “Go Go Diva”.

Una canzone scritta da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina e il cui tema principale è il corpo femminile e la forza che ha dentro di se. A seguire il testo.

A me non piace niente

Non mi piace nessuno

Queste gambe sole

Non si muovono bene

Queste braccia non mantengono

Sei andato via, non ti sei perso niente

Questa bocca a volte non mi crede

Vuole la fame e la sete

Queste mani mi consolano

E dentro il Petto questo cuore non si muove bene

Non pulsa il sangue alle vene

E il mio sesso quando si muove

Si trasforma

Tra le labbra ha una terribile lingua che canta

Dalla mia testa parte

E alla mia testa ritorna

Una canzone che sommerge i miei occhi

E mentre cadono le lacrime tremo

Tutto mi gonfia la pancia

E gonfia anche il mio seno

Dalla mia testa parte

E alla mia testa ritorna

Una canzone che fa esplodere i denti

E mentre rido dimentico di aver pianto

E la mia lingua si muove da sola

E canto

A me non piace niente

E non mi piace nessuno

Questo corpo che è stato una festa

Pieno di falsi amori

Pieno di peli

Verrò con tutto il mio cuore

A dirti “cosa credi?”

Questo corpo che mi vuole bene

Anche se cade non succede niente

È una promessa che faccio a me stessa

Io mi riprendo

Quello che mi hai portato via

Dalla mia testa parte

E alla mia testa ritorna

Una canzone che sommerge i miei occhi

E mentre cadono le lacrime tremo

Tutto mi gonfia la pancia

E gonfia anche il mio seno

Dalla mia testa parte

E alla mia testa ritorna

Una canzone che fa esplodere i denti

E mentre rido dimentico di aver pianto

E la mia lingua si muove da sola

E canto

Canto

Quello che hai voglia di dare

Non lo puoi trattenere

Implora di rimanere

Se troppo male, fa troppo male

Io troppo bene, non lo voglio sapere

Quello che hai voglia di dare

Non lo puoi trattenere

Implora di rimanere

Se troppo male, fa troppo male

Io troppo bene, non lo voglio sapere

La rappresentante di Lista: Woow testo e video



Un altro brano estratto di Go Go Diva è Woow. Composto da Veronica Lucchesi e da Dario Mangiaracina, il testo sembra celebrare l’altro. L’altro visto come desiderio, come qualcuno da salvare al contempo come qualcuno che salva. L’altro che è prima di ogni altra cosa una nuova possibilità. A seguire il testo.

Ma che ci fa

Adesso prendimi

Sorprendimi un po’

Rimettiti su di me

Sono attimi che mi dai

Ma che ci fa

Adesso accenditi

Accenditi un po’

Rivestiti dei panni miei

Sei la donna che vorrei

Stacci tu nei sogni miei

Già che ci sei

Io che ti farei

Oh wow, oh wow

Tremi un po’, e tremo anch’io

Oh wow, oh wow

Tremi un po’, e tremo anch’io

Quasi quasi sempre

Ho capito tardi come stai

Hai sentito il mondo urlare

Non c’è niente di male

Non c’è niente di male

Non vogliamo farci male

Adesso arrenditi

Arrenditi un po’

Riflettici su di me

Solo fammi ancora ridere

Stacci tu nei sogni miei

Già che ci sei

Oh wow, oh wow

Tremi un po’, e tremo anch’io

Oh wow, oh wow

Tremi un po’, e tremo anch’io

Ho capito tardi come stai

Hai sentito il mondo urlare Non c’è niente di male

Non c’è niente di male

Non vogliamo farci male

Guardami com’ero

Come sarò, come sono Guardami com’ero

Come sarò, come sono

Ho capito tardi come stai

Hai sentito il mondo urlare

Non c’è niente di male

Non c’è niente di male

Non vogliamo farci male

Ho capito tardi come stai

Hai sentito il mondo urlare

Non c’è niente di male

Non c’è niente di male

Non vogliamo farci male

La rappresentante di Lista: i concerti

La band, negli scorsi anni ha avuto modo di farsi notare e apprezzare sopratutto attraverso le esibizioni dal vivo e i vari tour. Purtroppo quello tanto atteso per il 2020, è stato cancellato a causa della pandemia. Ai tempi i frontman della band si erano detti dispiaciuti per quanto accaduto, dichiarando di essere in cammino verso la prossima storia da raccontare.

Ad oggi, in attesa che la situazione dei tour si riprenda, i fan potranno finalmente rivederli al Festival di Sanremo, che anche quest’anno avrà i duetti e le cover, dove si presenteranno con il brano “Amare”.