Chi sono Matteo e Luca Dellai? Scopriamo quello che c’è da sapere sui due fratelli cantanti che parteciperanno a Sanremo giovani 2021.

Nome: Matteo e Luca Dellai

Matteo e Luca Dellai Data di nascita: 21 Dicembre del 1996

Età: 24

24 Segno zodiacale: Sagittario

Sagittario Professione: Cantanti

Cantanti Luogo di nascita: Cattolica (Rimini)

Cattolica (Rimini) Profilo Instagram ufficiale: @dellaiofficial

Non sono certo gli artisti su cui abbiamo più informazioni al momento.

I due non hanno infatti ancora raggiunto la vera fama e appaiono esser inoltre persone molto riservate. Qualche cosa però la sappiamo.

Partiamo da Luca. Luca ha conseguito la maturità presso il liceo musicale, successivamente si è iscritto alla facoltà di economia e nel contempo anche al Conservatorio Rossini di Pesaro. Ha dichiarato che ha iniziato a studiare chitarra per farsi notare da una ragazza che frequentava quel corso ma poi ha subito tentato la strada del successo, provando anche la via dei talent show: ha partecipato infatti alle audizioni ad Amici ed XFactor.

Matteo invece, dopo la maturità, ha intrapreso gli studi in Architettura. Ha iniziato a scrivere testi già a 14 anni. Senza dubbio è il più testardo della coppia: anche a scuola infatti entrava spesso in conflitto con i professori.

I due fratelli hanno poi incrociato le loro vie musicali e, negli ultimi anni, si sono ritrovati come Dellai, pubblicando il singolo Non passano gli aerei.

Fratelli Dellai Sanremo

Grazie a AmaSanremo, in gara a Sanremo Giovani 2021 ci saranno due fratelli, Matteo e Luca Dallai.

Sono stati infatti tra i tantissimi artisti che hanno cercato l’ingresso tra le otto Nuove Proposte di Sanremo attraverso l’ardua sfida di Area Sanremo. Poi è arrivato anche l’ingresso tra gli Artisti in Casting per Virgin Records Italia.

Sul palco del Teatro Ariston i fratelli Dallai porteranno Io sono Luca, scritta da Matteo ma che parla di Luca e racconta la giovane età e gli scudi e come reagire quando nella vita arrivano i veri problemi che possono anche sembrare montagne difficilmente da scalare.

Titolo originale del brano era Castelli di Carte ma, a seguito di alcune discussioni tra i due ragazzi e gli addetti ai lavori, la canzone ha cambiato nome.

Così viene giù il cielo

E qualcuno continua a parlare

A dire che la guerra è brutta

E che è difficile ricostruire

Ho visto castelli di carte

Cadere senza fare rumore

Sapessi quante bombe li han centrati

Prima di farli cadere

Luca ha una scusa buona per ogni suo sbaglio

Tipo che è costantemente in ritardo

Pare Schumacher che vola al traguardo

Una testa a metà e una fissa col calcio

E si vergogna tra gli altri a parlare

Da quando suo padre non torna a Natale

Ha paura di uscire, i treni affollati

Di amare una donna, restare incollati

Però Luca in fondo con gli amici sta bene

Lui si vergogna quando deve parlare

Ha una chitarra ma non sa suonare

Disegna pregi sopra il costume

Che gli hanno fatto indossare

Luca nasconde castelli di carte

Ali di cartone per poter volare

Luca che a forza di cadere

Ha imparato a planare

Luca ha una testa vuota ma c’è tanto dentro

La vita gli ha insegnato tutto ciò che sa

E spesso in mezzo a tutti si sente diverso

Si nasconde dietro le spalle strette che ha

Mentre l’oroscopo ripete che ha Saturno contro

Si sente fuori posto all’università

Collezionando vinili di Dalla e Battisti

Schiaffi di sogno, una testa a metà

Però Luca in fondo con gli amici sta bene

Lui si vergogna quando deve parlare

Ha una chitarra ma non sa suonare

Disegna pregi sopra il costume

Che gli hanno fatto indossare

Luca nasconde castelli di carte

Ali di cartone per poter volare

Luca che a forza di cadere

Ha imparato a planare

Oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh

(Però Luca in fondo con gli amici sta bene

Lui si vergogna quando deve parlare

Ha una chitarra ma non sa suonare

Disegni pregi sopra il costume

Che gli hanno fatto indossare)

Però Luca in fondo con gli amici sta bene

Lui si vergogna quando deve parlare

Ha una chitarra ma non sa suonare

Disegna pregi sopra il costume

Che gli hanno fatto indossare

Luca nasconde castelli di carte

Ali di cartone per poter volare

Luca che a forza di cadere

Ha imparato anche ad amare

Grande Matti, il pezzo è una bomba

Eh, no guarda io, io sono Luca