Francesca Michelin chi è: età, altezza, vita privata, carriera, Instagram

Francesca Michelin, chi è, altezza, la vita privata, la sua carriera, la collaborazione con Fedez e Instagram.

Francesca Michelin è una cantautrice italiana nata a Bassano del Grappa nel 1995, a 9 anni inizia a studiare pianoforte ma poi affascinata dal mondo musicale del rock si avvicina allo studio del basso e del canto.

Giunta alla ribalta da giovanissima quando partecipò al talent show ‘X Factor’ vincendo la quinta edizione del programma a soli 16 anni nella squadra di Simona Ventura. Dopo il talent di Sky inizia immediatamente la sua carriera duettando e collaborando con diversi artisti tra cui Chiara Chivello e Fedez.

Nome: Francesca Michelin

Data di Nascita: 25 febbraio 1995

Segno Zodiacale: Pesci

Luogo di Nascita: Bassano del Grappa (Vicenza)

Età: 26 anni

Altezza: 164 cm

Peso: 60 Kg

Social: Instagram, Facebook

Francesca Michelin: vita privata

Il presunto fidanzato di Francesca Michelin sembra sia il chitarrista della music band Selton, Ramiro Levy, un ragazzo brasiliano. La cantautrice veneta però non ha mai nascosto la sua passione per l’uomo perfetto Alberto Angela di cui sembra abbia diverse immagini tra cui una stampata proprio su una coperta.

Francesca Michelin: carriera

Francesca Michelin dopo aver vinto ‘X Factor’ nel 2011 inizia immediatamente la sua carriera da solista con l’etichetta Sony Music che la mette sotto contratto pubblicando il suo primo EP ‘Distratto’.

Nel 2012 partecipa al Festival di Sanremo assieme a Chiara Chivello con il brano ‘Al posto del mondo’ e sempre nell’ottobre dello stesso anno, lavorando sotto la direzione artistica di Elisa pubblica ‘Riflessi di me’ . Nel 2012 inizia anche la collaborazione con Fedez, Francesca partecipa alla realizzazione del brano Cigno Nero, brano che ottiene ben 2 dischi di platino.

Calca il palcoscenico teatrale come protagonista dello spettacolo “La ragazza con l’orecchino di Perla”di cui cura le musiche Franco Battiato. Francesca Michelin poi raggiunge vette importanti per il panorama musicale internazionale e nel 2014 viene scelta per cantare ‘Amazing’ per il film “The amazing Spider-Man 2: il potere di Electro”.

La collaborazione con Fedez continua con il brano Magnifico che raggiunge un successo strepitoso vincendo ben 5 dischi di platino. Il Festival di Sanremo è decisamente nelle corde di Francesca Michelin che nel 2016 vi partecipa con il brano Nessun grado di separazione arrivando seconda dopo Gli Stadio che però decidono di non partecipare come loro diritto all’Eurovision Song Contest per rappresentare l’Italia e a farlo al loro posto sarà proprio Francesca.

Le collaborazioni con artisti straordinarie continuano e Francesca Michelin collabora con Calcutta, Tommaso Paradiso, Mahmood, Fabri Fibra, Max Gazzè, Maneskin e Davide Simonetta.

A Febbraio 2020 calca di nuovo il palco del Festival di Sanremo duettando con Levante e Maria Antonietta con il brano Si può dare di più e nel marzo dello stesso anno pubbilca il nuovo album Feat (stato di natura) in cui duetta con artisti diversi in tutte le 11 tracce.

Francesca Michelin: la collaborazione con Fedez

Francesca Michelin vive nella sua carriera di giovane artista due collaborazioni con Fedez, la prima al brano ‘Cigno Nero’ la seconda con ‘Magnifico’. I due torneranno insieme sul palco di Sanremo 2021. Ecco la lista dei big della canzone italiana che gareggeranno assieme a Francesca Michelin e Fedez.

Francesca Michelin: Sanremo 2021

Francesca Michelin parteciperà al Festival di Sanremo 2021 con Fedez ed i due artisti presenteranno il brano ‘Chiamami per nome‘. Un’esperienza che sicuramente caratterizzerà la carriera di entrambi positivamente. Ecco invece la lista dei giovani in gara, le 8 nuove proposte del Festival di Sanremo 2021.

Francesca Michelin: Instagram

Francesca Michelin vanta sul suo profilo Instagram ben 2.722 follower. I social per Francesca rappresentano la possibilità di condividere immagini, selfie, copertine di album e riviste con i suoi followers che la amano e la seguono ogni giorno.