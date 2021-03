Negli ultimi due anni abbiamo scoperto quasi tutti di Achille Lauro, ma la sua fidanzata Francesca è sempre rimasta dietro le quinte

C’è grande curiosità per capire cosa combinerà Achille Lauro sul palco derll’Ariston nelle cinque serate del Festival di Sanremo 2021, nel quale sarà ospite fisso per una serie di quadri (e non solo). Ma la curiosità è doppia pensando che in Riviera potrebbe anche raggiungerlo Francesca, la famosa fidanzata della quale però nessuno sa nulla

Francesca, la misteriosa ragazza di Achille Lauro: cosa sappiamo di lei

Negli ultimi due anni Achille Lauro è stato protagonista del Festival di Sanremo come artista in gara, prima con ‘Rolls Royce’ e poi con ‘Me ne frego’. RE la sua doppia partecipazione ha aumentato a dismisura la curiosità anche sulla sua vita privata che fino ad allora aveva tenuto gelosamente nascosta.

Nell’estate di due anni fa, il trapper veronese di nascita (per parte di madre è veneto) e romano di adozione era stato fotografato insieme ad una ragazza mora, affascinante e tatuata. E molti avevano pensato che fosse la mitologica Francesca, la ragazza indicata dai rumors di gossip come fidanzata di Achille Lauro da anni.

Tutti ne parlano, nessuno se non la ristretta cerchia di amici (e di parenti) la conosce e quindi quella sembrava l’occasione buona per pizzicarli insieme, In realtà come aveva spiegato lo stesso Lauro smontando il presunto scoop di ‘Spy’, che oggi ha già chiuso, quella era la sua sorellastra e non Francesca.

Però forse lo scoop vero è riuscito ad un altro settimanale, ‘Oggi’ che in occasione della festa per i 30 anni del trapper (il 30 luglio scorso) l’ha fotografato in atteggiamenti teneri con una ragazza. Diversa da quella precedente e quindi potrebbe davvero essere lei la vera Francesca.

Achille Lauro e le donne: il rapporto molto profondo con mamma Cristina che lo segue anche sul lavoro

Francesca è la donna della vita di Achille Lauro ma non l’unica. Il trapper infatti è molto legato anche alle mamma, Cristina Zambon. Con il padre, un noto avvocato e giudice della Corte di Cassazione oltre che professore universitario, i rapporti sono diventati complicati dopo la separazione dei genitori anche se ultimamente si sono riavvicinati.

Come aveva raccontato al ‘Corriere della Sera’., la madre è stata fondamentale per la sua formazione: “Mamma per noi c’è sempre stata. Ho visto per tutta la vita i miei farsi il culo e non riuscire, mio padre spaccarsi la schiena senza avere quello che gli spettava, mia madre fare lavoretti saltuari umilianti.

Da questo è nata la mia ambizione”. E la mamma è lì che lo segue, come amministratrice delegata della sua Casa discografica