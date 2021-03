Fedez: Tutto sul noto rapper. Dalla carriera musicale ai suoi amori alla nascita del suo primo figlio.

Fedez è uno dei cantanti più affermati del panorama italiano. Rapper e produttore discografico è noto al grande pubblico anche per la sua partecipazione come giudice al famoso Talent scout X Factor. Oltre alla sua musica che lo ha portato in vetta alle classifiche e a collezionare svariati dischi d’oro e di platino, Fedez deve parte della sua fama anche alla presenza costante sui social dove racconta ogni giorno la sua vita, i suoi amori e i suoi successi discografici, interagendo con il proprio pubblico.

Fedez età, vita, carriera e collaborazioni

Carta d’identità:

Nome: Federico Leonardo Lucia

Data di nascita: 15 Ottobre 1989

Età: 29 anni

Luogo: Milano

Segno zodiacale: Bilancia

Altezza: 1,75 cm

Peso: 75 kg

Social: www.instagram.com/fedez

Fedez, il cui nome all’anagrafe è Federico Leonardo Lucia, è nato a Milano il 15 Ottobre del 1989 ma ha trascorso la sua infanzia tra i quartieri di Corsico e Buccinasco. Ritiratosi dal liceo artistico senza prendere il diploma, ha preferito concentrarsi da subito sulla sua grande passione, la musica, passando in breve tempo da semplici gare di freestyle al successo vero e proprio e diventando uno degli artisti più famosi del panorama italiano.

Dopo una serie di EP, nel 2011 ha autoprodotto il suo primo album dal titolo “Penisola che non c’è”, partecipando successivamente ad un album al quale hanno partecipato anche altri rapper come J-Ax, Guè Pequeno e Marracash. Tra le collaborazioni precedenti al suo grande boom nel panorama italiano c’è anche quella con Max Pezzali con il quale ha cantato in duetto per il brano Jolly Blue, inserito nell’album Hanno ucciso l’uomo ragno 2012.

Il punto di svolta è arrivato proprio nel 2012, anno in cui Federico ha annunciato sul suo canale You Tube la prossima uscita del suo album Sig. Brainwash – L’arte di accontentare. Nello stesso periodo ha ottenuto ben quattro nomination agli MTV hip hop Awards 2012 del quale ha vinto quello per la canzone dell’anno con “Faccio brutto”. Un successo iniziato e proseguito con l’uscita dell’album per il quale ha ricevuto il disco di platino (al quale successivamente se ne sono aggiunti altri due) ed una nuova candidatura agli MTC Awards. Da questo momento i successi si sono susseguiti velocemente (come non ricordare il il singolo “Alfonso Signorini (eroe nazionale?)” e da rapper Fedez è passato anche a produttore creando insieme al collega J-Ax l’etichetta discografica indipendente Newtopia.

L’inizio della carriera televisiva e la collaborazione con J-Ax

Indubbiamente portato per star dietro ad una telecamera, nel 2014 Fedez è diventato giudice del noto talent show X factor del quale ha anche vinto l’edizione, il tutto portando avanti la carriera musicale con un nuovo album dal titolo Populista dove ha collaborato con diversi artisti della musica italiana come Elisa, Francesca Michelin e Noemi.

Nel 2016 il rapper ha iniziato la sua collaborazione insieme a J-Ax, creando brani di successo come Comunisti col Rolex e Vorrei ma non posto. Un album che ha visto la collaborazione di artisti come Levante, Stash dei The Kolors e per il quale lui e J-Ax hanno vinto diversi dischi di platino, portando l’album ad essere il più venduto dell’anno. Una collaborazione che si è conclusa con un concerto a San Siro, che si è tenuto a giugno 2018 ed un nuovo inedito uscito in questi giorni e dal titolo Italiana.

Nel 2019, Fedez ha pubblicato il suo quinto album dal titolo Paranoia Airlines che contiene svariate collaborazioni con con svariati artisti italiani ed internazionali, come Annalisa, la Dark Polo Gang, LP e Zara Larsson. Nel 2020 ha duettato con Cara sulle note del brano “Le feste di Pablo” e ha pubblicato il brano “Bimbi per strada” riprendendo il celebre brano di Robert Miles “Children”.

Fedez, vita privata

Ma chi è Federico nel privato? Negli anni ha ricevuto tantissime critiche sia per il suo modo di ostentare la ricchezza arrivata con il successo che per l’abitudine di esprimere ogni pensiero senza il minimo filtro. Fedez, però, è anche altro e soprattutto nell’ultimo anno si è reso protagonista sia per alcuni episodi di volontariato (in compagnia di Chiara Ferragni) che per il singolo “Le palle di Natale” i cui introiti sono stati devoluti ad un’associazione per animali. Tutti episodi vissuti alla luce dei social che Fedez usa davvero spesso per la gioia dei tantissimi follower che ogni giorno leggono e commentano sia le sue foto che le sue storie su Instagram. Il resto della sua vita, musica e vita con la Ferragni a parte, si svolge tra tantissimi amici (come si può vedere anche dalle storie che pubblica giornalmente su Instagram) e dalla famiglia che gli sta sempre accanto. Da non dimenticare, infatti che anche le finanze di Federico vengono praticamente gestite dalla madre che, in sostanza, gli fa anche la sua manager.



I Tanti tatuaggi

Che Fedez ami i tatuaggi non è un segreto visti quanti ne ha. Talmente tanti che anni fa, durante uno dei suoi tanti scontri verbali su Twitter, ricevette il nomignolo di “coso dipinto” dal politico Maurizio Gasparri. Un nomignolo che Fedez ha poi usato nel titolo della riedizione di Pop-hoolista.

Dopotutto quella di accogliere ed utilizzare i modi in cui viene chiamato sembra sia una sua piccola usanza. Lo stesso nome d’arte Fedez arriva dal modo in cui lo chiamò ormai tanti anni fa un amico del quale Federico ha ormai perso le tracce.

Le sue relazioni passate

Da sempre al centro dell’attenzione, grazie anche ai suoi profili social costantemente aggiornati, Fedez non ha mai fatto segreto della sua vita privata o delle persone che fanno parte della sua vita. Tra queste per un paio di anni c’è stata Giulia Valentina, ragazza con la quale ha vissuto per un po’, insieme ai loro due chihuahua, postando spesso su Instagram sia pagine della loro vita che quelle con i cagnolini. Una storia che quando è giunta al termine ha lasciato i fan senza parole, almeno fin quando non è giunto un nuovo grande amore, pronto a spazzare via tutto il resto.

Il grande amore con Chiara Ferragni

Il grande amore di Fedez è Chiara Ferragni, la famosa fashion blogger. Un incontro avvenuto per caso e divenuto qualcosa di più grazie ad Instagram. Dopo averla citata nella canzone “Vorrei ma non posto” infatti, Fedez ha visto la stessa Chiara canticchiare la “sua” strofa sul noto social. Un gesto al quale è seguito un primo appuntamento che ha dato via a un grande amore che i due hanno subito portato avanti andando a vivere insieme e fidanzandosi ufficialmente con tanto di proposta di matrimonio avvenuta dal vivo durante un concerto all’arena di Verona. Oggi i due sono ufficialmente marito e moglie e genitori del piccolo Leone Lucia Ferragni, nato a Los Angeles il 19 Marzo 2018.

Fedez sta per diventare papà per la seconda volta. La moglie Chiara Ferragni aspetta il secondo figlio, precisamente una bambina che, esattamente come Leone, avrà sia il cognome del papà che quello della mamma.

Discografia di Fedez

2011 – Penisola che non c’è

2011 – Il mio primo disco da venduto

2013 – Sig. Brainwash – L’arte di accontentare

2014 – Pop-Hoolista

2017 – Comunisti col Rolex (con J-Ax)

2019 – Paranoia Airlines



Sanremo 2021

Fedez partecipa al Festival di Sanremo 2021 come big in gara insieme a Francesca Michielin con la canzone “Chiamami per nome”. “Diamo inizio a questa avventura”, ha scritto il rapper sui social prima dell’inizio ufficiale della kermesse sanremese.