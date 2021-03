Andrea Di Carlo, chi è il fidanzato di Arisa: età, altezza, carriera, Instagram

Andrea Di Carlo, chi è il fidanzato di Arisa. Età, altezza, carriera, vita privata, Instagram e tutto quello che c’è da sapere.

Andrea Di Carlo è il fidanzato di Arisa. La loro storia è diventata pubblica da poco tempo. Sui social, Andrea pubblica diverse foto in cui appare accanto ad Arisa che ha accompagnato anche nell’avventura a Sanremo. Arisa, infatti, è tra i 26 big in gara alla 71esima edizione del Festival e Andrea è al suo fianco.

Nome : Andrea Di Carlo

: Andrea Di Carlo Segno Zodiacale : Acquario

: Acquario Età : non disponibile

: non disponibile Data di nascita : 6 febbraio

: 6 febbraio Luogo di nascita : Roma

: Roma Professione : manager, autore televisivo

: manager, autore televisivo Altezza : /

: / Peso : /

: / Tatuaggi: /

/ Profilo Instagram Ufficiale: @andreadicarlo

Andrea di Carlo: vita privata e fidanzamento con Arisa

Molto riservato, di Andrea Di Carlo non si hanno molte informazioni. Si sa, infatti, che è nato a Roma e che è fidanzato con Rosalba Pippa, in arte Arisa, a cui dedica delle bellissime parole d’amore sui social.

“Vi auguro di essere felici almeno la metà di quanto lo sono io. Ti amo”, ha scritto Andrea su Instagram sotto la foto che vedete qui in alto. Alla vigilia di Sanremo 2021, inoltre, ha regalato un’altra foto in cui si mostra sereno e innamorato accanto ad Arisa come potete vedere qui in basso.



Anche Arisa è molto riservata e, in merito alla sua vita privata, recentemente ha dichiarato: “Il tempo per essere felici è così poco che non lo voglio più sprecare. Si può essere felici, non bisogna vergognarsi di esserlo e di dirlo”, ha confessato.

Carriera

Andrea è un importante autore televisivo ed è titolare della Adc Management, un’agenzia che segue la carriera di tantissimi artisti tra i quali c’è anche Arisa. Tra gli altri personaggi seguiti da Di Carlo, inoltre, spunta anche Can Yaman, l’attore turco che sta facendo letteralmente impazzire il pubblico italiano recitando nella soap opera “Daydreamer – Le ali del sogno” trasmessa dal lunedì al venerdì da canale 5.