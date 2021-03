Andrea Arcangeli è un attore di successo nonché ex fidanzato di Matilda De Angelis. Scopriamo meglio chi è.

Andrea Arcangeli, ex di Matilda De Angelis, è un attore di talento. Nella sua carriera vanta infatti diversi ruoli interessanti sia al cinema che in televisione. Appassionato di recitazione fin da piccolo, ha iniziato a studiare recitazione dopo il liceo, iniziando così la carriera teatrale.

Per quanto riguarda la tv, ha esordito nel 2021 prendendo parte alla seconda stagione di “Benvenuti a tavola – Nord vs Sud”. Pian piano ha iniziato così a farsi conoscere, recitando anche nella miniserie di due puntate ispirata a Romeo e Giulietta e in Fuoriclasse. Nel 2015 ha debuttato sul grande schermo con Tempo instabile con possibili schiarite. La fama è però arrivata per lo più per i ruoli svolti sul piccolo schermo, come ad esempio ne Il paradiso delle signore.

Nome: Andrea

Età: 27 anni

Data di nascita: 3 Agosto 1993

Segno zodiacale: Leone

Luogo di nascita: Pescara

Professione: Attore

Peso: sconosciuto

Profilo Social: Instagram

Andrea Arcangeli e Matilda De Angelis

Oltre che per la sua brillante carriera d’attore, Andrea Arcangeli è noto al pubblico per la relazione avuta con Matilda De Angelis, attrice nonché co conduttrice del Festival di Sanremo 2021.

I due hanno avuto insieme una storia d’amore, vissuta sempre nel massimo della discrezione e che si è ormai conclusa. A tal proposito in un’intervista rilasciata a Grazia, la De Angelis aveva dichiarato:

“È finita una mia lunga storia e ora non ho nessuno. Nel mio ambiente si tende a mettersi con chi fa lo stesso mestiere, viene naturale perché si hanno gli stessi interessi e problemi. Ma ho spesso sognato di amare un panettiere con cui non fosso costretta a parlare continuamente di lavoro. L’amore, però, è imprevedibile.”

Andrea Arcangeli in Romulus

Uno dei ruoli più importanti nella carriera di Andrea Arcangeli è senza alcun dubbio quello di Yemos in Romolus, la serie di Sky in cui gli attori hanno recitato in lingua originale (protolatino), successivamente ridoppiata.

Una scelta fatta per rendere la recitazione ancora più vera e la serie il più fedele possibile agli scenari narrati.

Andrea Arcangeli ne Il paradiso delle signore

Un altro ruolo sicuramente importante per l’attore è quello rivestito in Il paradiso delle signore. Qui ha infatti interpretato il personaggio di Mario Iorio, il fratello minore della commessa Teresa.

Nella storia, essendo anche amico del promesso sposo della sorella, giunge a Milano per convincere quest’ultima per convincerla a mantenere la sua promessa, salvo poi intraprendere anche lui un lavoro al Paradiso. Un personaggio che ha avuto modo di crescere nel corso della storia dando così modo all’attore di mostrare le sue qualità recitative.

Andrea Arcangeli in Baggio

Tra le conquise più attuali, giunge un ruolo importane per Andrea Arcangeli che interpreterà Roberto Baggio nel film di Netflix “Il divino codino”. La serie che ha come regista Letizia Lamartire, si concentrerà sulla vita di Baggio visto come un uomo umile ma dal talento smisurato.

Una storia che narrerà non solo le vittorie sul campo ma anche le sofferenze personali che hanno portato questo grande calciatore ad essere un campione anche nella vita.