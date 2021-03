Alessia Bonari, l’infermiera simbolo del covid, a Sanremo: “Non me l’aspettavo”

Alessia Bonari è l’infermiera simbolo di questo periodo di pandemia e non poteva mancare al Festival di Sanremo: ecco le sue parole.

Alessia Bonari non ha di certo bisogno di presentazioni ed è stato un onore, ma anche un dovere, ospitarla all’edizione 2021 del Festival di Sanremo. Alessia è un’infermiera, che si è battuta, e si batte, in prima linea contro la pandemia. Virale è diventato lo scatto pubblicato da lei durane il lockdown totale in cui si leva esausta la mascherina e mostra all’obiettivo i lividi provocati dalle tante ore di lavoro.

Quello scatto, nel giro di qualche ora, è diventato virale, facendo in poco tempo il giro del web. Alessia Bonari al Festival di Sanremo ha rotto il silenzio, raccontando la sua esperienza in questa battaglia e di come è nato lo scatto che l’ha resa il simbolo della pandemia nel bel paese.

Festival di Sanremo: Alessia Bonari intervistata da Amadeus

A Sanremo 2021, Alessia Bonari ha raccontato che non si aspettava assolutamente che la foto pubblicata da lei potesse riscuotere un simile successo. In quanto era un semplice post che aveva postato sul suo profilo social e che sua sorella e qualche amico hanno deciso da condividere. In quel momento i loro contatti, rimasti colpiti dall’immagine proposta, hanno scelto di condividerla, lanciando un chiaro messaggio a tutti quelli che hanno sottovalutato, sottovalutando, la vera e propria guerra che stiamo vivendo.

“Onestamente non mi aspettavo riscuotesse un simile successo” ha confidato in diretta su Rai 1. “Avevo pubblicato la foto e mia sorella aveva scelto di condividerla sul suo profilo ed anche una mia amica aveva fatto lo stesso” ha proseguito. “Poi è diventata virale, ma non era assolutamente voluto” ha confidato ed insieme al padrone di casa Amadeus, ha lanciato un importante messaggio: quello di non arrendersi ora e di utilizzare l’unica arma che abbiamo a disposizione al momento, la mascherina, per proteggerci in attesa del vaccino.

Alessia Bonari a Sanremo 2021 ha portato tutta la sua forza sul piccolo schermo degli italiani, sperando che il messaggio possa arrivare dritto e chiaro a tutti i telespettatori.