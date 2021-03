Wrongonyou approda a Sanremo 2021 con un enorme bagaglio musicale alle spalle: il cantautore romano che ha recitato con Gassmann e Proietti.

È un cantautore già apprezzatissimo oltreoceano anche se è nato a Roma. Ha cominciato nel 2013 pubblicando sulla rete brani composti da lui e cantati in inglese. La fortuna è arrivata proprio grazie alla diffusione della sua musica su piattaforme digitali: un professore di sound design di Oxford lo invita negli studi di registrazione della prestigiosa unversità.

Proprio nel campus nasce la prima demo di Wrongonyou, intitolata Hands.

Si tratta del suo lasciapassare per una carriera da musicista anche in Italia, dove riesce a firmare per la Carosello Reocords, casa produttrice che lo sostiene ancora e per la quale ha pubblicato il suo primo EP intitolato The Mountain Man.

Nel giro di pochi mesi arriva anche in televisione, esibendosi su La7 nel corso della trasmissione Propaganda Live. Dalla televisione al cinema il passo sembra non soltanto breve ma anche estremamente naturale.

Dopo averlo visto in video Alessandro Gassmann lo vuole come attore e autore della colonna sonora per il film Il Premio. Si tratta di un’esperienza eccezionale per questo giovane cantautore romano, che si ritroverà a recitare davanti alla macchina da presa insieme a dei veri e propri mostri sacro del teatro italiano: oltre ad Alessandro Gassmann fanno parte del cast del film anche Gigi Proietti e Rocco Papaleo.

Il film vinse il Nastro d’Argento 2018 nella sezione miglior canzone originale per il brano Shoulders.

La morte di Gigi Proietti lo scorso novembre ha profondamente toccato il cantautore, che gli ha dedicato un messaggio commosso attraverso il proprio profilo Instagram.

Tra il 2019 e il 2020 Wrongonyou ha intrapreso moltissimi concerti, partecipando a vari festival anche in ambito internazionale e arrivando ad aprire le esibizioni di artisti di rilievo come Levante, Daniele Silvestri, Niccolò Fabi e Mika, per il quale ha aperto ben 5 serate del suo tour. Tra gli artisti che seguono il suo profilo Ig (e quindi anche i suoi movimenti nel settore musicale) anche un trionfatore del Festival: Mahmood.

Il cantautore è stato selezionato per AmaSanremo con un brano intitolato Lezioni di Volo, che è uscito come singolo lo scorso 1° Dicembre.

Lezioni di Volo sarà naturalmente contenuto nell’album di inediti previsto per il 12 Marzo 2021 e che si intitolerà Sono Io.

Autore estremamente prolifico, Wrongonyou ha collaborato anche alla scrittura dell’ultimo album di Elodie: This is Elodie.

