Uomini e Donne anticipazioni 1 marzo, si sfiora la rissa: Maria interviene

Uomini e Donne oggi porterà uno scontro di fuoco tra due cavalieri. Tant’è che Maria De Filippi dovrà intervenire per fermare una possibile rissa.

Uomini e Donne è uno degli appuntamenti immancabili per il pubblico del piccolo schermo che spera che l’appuntamento di oggi possa dare la svolta a questo nuovo inizio della settimana e Maria De Filippi non ha assolutamente voglia di deludere le aspettative dei suoi fedeli sostenitori.

Si inizia con il Trono Classico dove la nuova tronista Samantha Curcio sceglie di eliminare uno dei suoi corteggiatori perché ritiene di aver vissuto un’esterna piuttosto pesante, mentre gli altri due tronisti sembrano passarsela meglio con le loro corteggiatrici. In particolar modo Massimiliano che ha deciso di uscire ancora una volta in compagnia di Vanessa. La ragazza, durante la precedente uscita, non aveva convinto Gianni Sperti ma ora le cose sembrano essere molto diverse.

Lei ha deciso di raccontarsi a cuore aperto al suo tronista e lui, come l’opinionista, ha apprezzato e non poco questa scelta, ma interviene Maria chiarendo che hanno censurato al pubblico il contenuto integrale di tutta l’esterna. In quanto i contenuti sono stati abbastanza forti, le confessioni di lei, da mostrare durante la fascia oraria in cui va in onda il programma.

Fin qui, confessioni a parte, sembra essere tutto nella norma, ma attenzione: secondo le anticipazioni di Uomini e Donne del 1 marzo, si sfiorerà la rissa in studio. Ecco perché.

Anticipazioni Uomini e Donne oggi: scontro di fuoco tra Armando e Riccardo

Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi svelano nuovi ingressi nel parterre del Trono Over. In particolare di una dama che punta a corteggiatore Armando Incarnato. La conduttrice chiede alla nuova tronista che cosa ne pensi del cavaliere partenopeo e lei lo stronca in tutto e per tutto, mandandolo su tutte le furie.

Da qui nasce un’accesa discussione tra Gianni Sperti Armando. L’opinionista prenderà le difese dalla tronista, che ha scatenato il caos in studio, e si aggiungerà anche Riccardo Guarnieri. Tra lui e Armando nasce un vero e proprio caos. Tant’è che Incarnato sceglierà di abbandonare lo studio, ma nell’andare via dirà una frase poco gradita a Guarnieri che di scatto proverà a raggiungerlo per continuare la discussione in maniera più animata.

Maria De Filippi blocca Riccardo, chiedendogli di restare in studio con lei perché ha paura che se dovesse raggiungere Armando tra i due ci sarebbe una vera e propria rissa. Tutt’altro che un semplice confronto. A Uomini e Donne si è sfiorata la rissa, ma la padrona di casa è prontamente intervenuta per riportare l’ordine in studio.

Una nuova conoscenza per Sabina, la reazione di Claudio e i tronisti… Cliccate qui per scoprire cos’è successo OGGI in puntata 🔥▶ #UominieDonne https://t.co/xUXnZ9Hame — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 26, 2021

Uomini e Donne oggi saprà senz’altro distrarre il pubblico del piccolo schermo da questo inizio settimane, che ora sono più curiosi di vedere in onda questo è stato anticipato in rete dalle talpe che hanno seguito la registrazione della puntata che sarà trasmessa tra poco.