Sanremo 2021: scaletta dei cantanti in gara delle prime due serate

Sanremo 2021: ecco scaletta dei cantanti in gara delle prime due serate, degli ospiti, super ospiti e dei co-conduttori. Leggiamo insieme.

Ormai manca pochissimo all’atteso evento musicale: Sanremo 2021 è alle porte! Domani sera infatti prenderà il via la 71esima edizione condotta da Amadeus (per la seconda volta) insieme a Fiorello e la co-conduzione di 5 donne che si alterneranno nel corso delle 5 serate. La finale è difatti prevista per il 6 marzo.

Ospiti fissi saranno Achille Lauro e il talento calcistico Zlatan Ibrahimovic che saranno ospiti fissi. Vediamo insieme come saranno distribuiti i 26 big nel corso delle prime due serate, rispettivamente 2 marzo e 3 marzo.

Ecco il programma di Sanremo 2021: chi canta quando

La prima serata della kermesse musicale vedrà Amadeus e Fiorello insieme agli ospiti fissi Achille lauro e Zlatan Ibrahimovic insieme a Matilde De Angelis (reduce del successo americano, The Undoing insieme a Nicole Kidman e Hugh Grant) e Loredana Berté, icona rock italiana. Primo ospite della serata sarà indubbiamente il vincitore della scorsa edizione, Diodato che aprirà le porte dell’Ariston con la sua “Fai Rumore“.

Tra i grandi ospiti anche l’infermiera Alessia Bonari, grande attesa per questa edizione, la giovane simbolo dell’emergenza sanitaria di marzo e aprile dello scorso anno.

La prima serata del Festival di Sanremo 2021 avrà 13 BIG in gara: chi canta durante la prima puntata del 2 marzo 2021? La serata inizierà alle 20:45 e, stando ai palinsesti, avrà un orario di conclusione fissato per l’1:30 di mattina. Ecco la lista in ordine alfabetico in attesa della scaletta in ordine d’uscita che verrà comunicata poco prima della messa in onda (troverete la lista aggiornata):

Aiello con la canzone Ora; Annalisa con la canzone Dieci; Arisa con la canzone Potevi fare di più; Colapesce Dimartino con la canzone Musica leggerissima; Coma_Cose con la canzone Fiamme negli occhi; Fasma con la canzone Parlami; Francesca Michielin e Fedez con la canzone Chiamami per nome; Francesco Renga con la canzone Quando trovo te; Ghemon con la canzone Momento perfetto; Irama con la canzone La genesi del tuo colore; Madame con la canzone Voce; Måneskin con la canzone Zitti e buoni; Max Gazzè e La Trifluoperazina Monstery Band con la canzone Il farmacista.

Per la Sezione Nuove Proposte, esibizione di 4 canzoni dei Giovani in gara: votano Giuria Demoscopica, Sala Stampa e pubblico tramite Televoto (con peso del 34%). Le prime 2 canzoni classificate accedono alla finale nella Quarta serata (venerdì 5 marzo) le altre 2 sono eliminate, senza ripescaggio. Ancora da comunicare le canzoni/artisti in gara. Si esibiscono (senza ancora ordine di esibizione):

Avincola con Goal!; Elena Faggi con Che ne so; Folcast con Scopriti; Gaudiano con Polvere da sparo;

Mercoledì 3 marzo 2021 seconda serata del 71° Festival di Sanremo. Amadeus conduce con Fiorello, ospiti fissi Achille Lauro e Ibrahimovic.

Gara e giurie: si esibiscono gli altri 13 Big in gara. Vota solo la Giuria Demoscopica: al termine classifica parziale con tutte le 26 canzoni dei Big in gara. Si esibiscono (ordine di uscita ancora da comunicare):