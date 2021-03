Rosalinda Cannavò parla del rapporto con Dayane Mello: “Siamo solo amiche. Mi dispiace deludere le fanpage”.

Rosalinda Cannavò rompe il silenzio e svela la verità sul suo rapporto con Dayane Mello. Nella casa del Grande Fratello Vip 2020, tra Rosalinda e Dayane è nata una profonda amicizia, entrata in crisi nell’ultimo periodo.

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Gabriele Parpiglia per chi, Rosalinda ha raccontato il legame con Dayane Mello e i motivi che hanno causato una crisi della loro amicizia.

“Il rapporto con Dayane è stato particolare, mai avuto uno tanto stretto con una donna prima. Lei è una donna carnale, mentre io sono distaccata. È stata un’amicizia forte perché nella Casa hai bisogno di legami forti e l’ho trovato in Dayane. Ma non è amore. Spesso capivamo che dallo studio c’erano domande ambigue”, ha raccontato la Cannavò.

Rosalinda Cannavò: “Dayane Mello? Mi ha aperto la mente. Quando mi ha nominata ero delusa”

L’amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò è stata forte sin dalle prime settimane di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Nelle ultime settimane, però, qualcosa si è incrinato tra le due e la nomination di Dayane Mello ha deluso fortemente Rosalinda.

Ai microfoni di Gabriele Parpiglia, oltre a svelare cos’è successo con il suo ex fidanzato dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip 2020, ha parlato anche dei motivi che hanno causato il suo allontanamento da Dayane Mello:

“Io parlavo di amore e lei mi rispondeva che si trattava di amicizia quindi non ho capito questa sua ultima dichiarazione. Non c’è mai stato nient’altro, ci chiamavamo sorelle. C’è stato un momento in cui mi sono chiesta perché provassi un affetto così grande per una ragazza. Dayane mi ha aperto la mente ma poi si è chiarito tutto. Quando mi ha nominata ero delusa perché epr la prima volta ho tolto i prosciutti dagli occhi. Non vedevo l’incoerenza della quale tutti parlavano ma in quel momento ho capito. È una persona che per il suo vissuto è in continua difesa. Attacca perché ha paura di essere attaccata e dice cose anche molto forti”.

Rosalinda e Dayane continueranno ad essere amiche anche dopo il Grande Fratello Vip? I fans si augurano di sì.