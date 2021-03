Omar e Otis Paterlini: chi sono i figli di Orietta Berti e Osvaldo

Omar e Otis Paterlini sono i figli di Orietta Berti e Osvaldo. Ma che cosa fanno nella vita? Scopri tutto su di loro.

Omar e Otis Paterlini sono noti al pubblico del piccolo schermo per essere i figli di Orietta Berti e Osvaldo. Otis è quello più famoso perché nonostante abbia scelto una carriera completamente differente da quella di sua madre, in quanto ha intrapreso la carriera di giocatore di basket, ha scelto in un momento della sua vita, quando suo padre è stato poco bene, di accompagnarla in giro per il mondo in tour.

Per loro due, a differenza di alcuni figli dei personaggi dello spettacolo, essere i figli di Orietta rappresenta un vero e proprio orgoglio e si sono sempre detti fieri della loro mamma. Otis è quello più estroverso, mentre Omar è decisamente più riservato e della sua vita si conosce molto poco, ma scopriamo insieme chi sono i figli di Orietta Berti.

Osvaldo e Orietta: i loro figli Otis e Omar Paterlini

Omar Paterlini è il primogenito ed è nato nel 1975. Come anticipato lui è particolarmente riservato, tant’è che non ha mai voluto entrare a far parte del mondo dello spettacolo, preferendo restare sempre un po’ in disparte. Tant’è che non sembra comparire nemmeno sui suo profili social. L’unica cosa che si sa di lui è la sua grande passione per la musica. Passione che ha ereditato da sua madre Orietta Berti.

Molto di più, invece, si sa del loro secondo genito, Otis Paterlini. Nato nel 1980 è sicuramente molto più introverso. Come anticipato, dopo aver conseguito il diploma, ha scelto di approdare nel mondo dello sport. In particolar modo il basket, diventando un giocatore di questo sport, ma prima conseguendo la laurea in scienze della comunicazione e ciò non ha mai precluso altre strade. Tant’è che ha poi scelto di accompagnare sua madre durante i concerti. Otis si però sposato, diventando anche qualche anno fa papà. Permettendo così anche di far diventare Orietta e Osvaldo nonni.

Altro elemento importante, Otis ha scelto di portare avanti la tradizione di famiglia. Quale? Quella di dare alla sua discendenza un nome con la lettera O, tratto tipico della sua famiglia. Per questo motivo ha scelto di chiamare sua figlia Olivia.

Otis e Omar Paterlini sono i figli di Orietta Berti e sicuramente sono pronti a fare il tifo per lei ora che ha scelto di mettersi nuovamente in gioco con la sua carriera, partecipando all’edizione 2021 del Festival di Sanremo condotto da Amadeus.