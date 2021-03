Natalia Paragoni sorprende alla finale del GF Vip: sorpresa ad Andrea Zelletta

Natalia Paragoni ha sorpreso tutti alla finale del Grande Fratello Vip, facendo una sorpresa ad Andrea Zelletta dopo la diffida al programma.

Natalia Paragoni, qualche tempo fa, aveva diffidato la produzione del GF Vip. In quanto nella casa più spiata d’Italia era impazzato il gossip che lei avesse potuto tradire il suo fidanzato Andrea Zelletta. Il gesto aveva fatto non poco discutere, ma molto probabilmente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva scelto di agire in questo modo per proteggere la sua relazione. In modo tale che non potesse essere contaminata dal gossip.

A causa di ciò , però, il suo fidanzato non ha potuto ricevere alcuna sorpresa da parte sua causa della diffida e questo in maniera inevitabile lo ha intristito in quanto non hanno avuto modo di potersi vedere o abbracciare per ben sei mesi. Questa sera, però, dove si è arrivati all’ultima puntata di questa quinta edizione, le regole sono cambiante e Natalia ha scelto di sorprendere tutti, in particolar modo Andrea, raggiungendolo nella casa più spiata d’Italia per una sorpresa degna di nota che lui non immaginava lontanamente a causa di quanto accaduto in precedenza.

Natalia Paragoni ha fatto una sorpresa ad Andrea Zelletta durante la diretta di questa sera al GF Vip, dove non sono mancate parole importanti da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Andrea Zelletta: “Natalia Paragoni sarà la madre dei miei figli”

Andrea Zelletta, non appena ha potuto, si è lasciato andare ad un caldo abbraccio e baci appassionati con la sua fidanzata Natalia Paragoni, facendole una vera e propria dichiarazione d’amore in diretta. In quanto l’ex tronista di Uomini e Donne lo aveva già accennato durante i giorni trascorsi durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip, che lei è la donna che vorrebbe come la madre dei suoi figli e lo ha ribadito ancora una volta anche oggi. Più convinto che mai dell’amore che prova per la sua compagna.

“Sì, lo avevo detto e lo confermo. Voglio che Natalia sia la mamma dei miei figli“ ha ribadito Andrea Zelletta alla finale del Grande Fratello Vip, emozionando il pubblico del piccolo schermo che ha assistito a questa bellissima dichiarazione d’amore, che ha fatto breccia prima che nel loro cuore in quello di Natalia, che ha apprezzato e non poco le parole che lui ha scelto di dedicarle in questa serata così speciale. Serata in cui si decreterà il vincitore di questa quinta edizione.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, tra l’altro durante il suo percorso non sono mancate le confessioni piccanti, sono più innamorati che mai e i baci e le dichiarazioni di amore che si sono scambiati questa sera hanno fatto sognare il pubblico del piccolo schermo. Che ancora una volta gioisce nel vedere due giovani innamorati come loro volersi bene più che mai.