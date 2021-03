Oggi entriamo ufficialmente nel mese di Marzo. Scopriamo come sarà questo periodo per i segni dello zodiaco.

Dopo un Febbraio difficile sotto diversi punti di vista ma al contempo in grado di lasciare messaggi importanti, siamo entrati nel mese di Marzo. Un mese per certi versi tanto atteso per il cambio di rotta che porterà. Cambio che si rifletterà su diversi segni dello zodiaco andando a muovere acque ferme da un po’ e garantendo così tutta una serie di progetti nuovi o da riprendere in mano.

Come sarà il mese il Marzo per i segni dello zodiaco

Ariete – Un mese scoppiettante

Finalmente si intravede un po’ di fortuna. I anti sotto il segno zodiacale dell’Ariete avranno infatti modo di riprendere in mano progetti lasciati in sospeso per un po’. E tutto con la possibilità di farli evolvere recuperando persino gran parte del tempo perso. Più energici che mai, i nativi del segno si sentiranno pronti ad affrontare ogni genere di sfida. Cosa che si rifletterà anche in campo sentimentale dove si sentiranno più vivi e passionali che mai.

Toro – Un mese in cui pazientare

Con Febbraio ormai alle spalle, i nativi del segno zodiacale del Toro dovranno pazientare ancora un po’ per far si che il periodo non esattamente favorevole lasci il passo a qualcosa di nuovo. Ciò avverrà intorno a metà mese. Momento in cui si riapriranno strade chiuse da un po’. Anche i rapporti con gli altri si faranno via via più semplici e con l’arrivo della primavera, i nativi del segno si sentiranno praticamente rinati e più che mai desiderosi di fare esperienze nuove e appaganti.

Gemelli – Un mese energico

Il mese di Marzo porterà con se una carica di energia che coinvolgerà i nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Già dai primi giorni voglia di fare e allegria prenderanno il posto della calma mantenuta a Febbraio e ciò porterà sia a nuove conoscenze che ad occasioni da cogliere al volo. Un periodo del quale sarà bene approfittare, giusto per far scorta di quante più occasioni possibile e per riprendere in mano progetti che ormai si credevano archiviati e che, invece, potrebbero avere ancora diversi punti a loro favore da considerare.

Cancro – Un mese positivo

Forse il mese di Marzo, per i nativi del segno zodiacale del Cancro non sarà il più bello dell’anno ma sarà di certo favorevole, sopratutto in amore. Chi è single avrà infatti modo di fare nuove conoscenze mentre chi vive una relazione avviata da tempo troverà il modo per rivitalizzarla. Anche il lavoro subirà un influsso positivo che si presenterà, però, più verso la seconda metà del mese. Il momento ideale per non distrarre i nativi del segno dalle loro storie.

Leone – Un mese simpatico

I nati sotto il segno zodiacale del Leone si troveranno a vivere un mese di Marzo piuttosto leggero. Cosa della quale hanno davvero bisogno dopo la pesantezza del mese precedente. È quindi un buon momento per rilassarsi un attimo e per fare il pieno di energia prima di tornare a lavorar sodo sui progetti aperti ormai da troppo tempo. Una volta ricaricati a dovere, le cose riprenderanno in modo fluido seguendo un iter che sarà positivo. Tutto, però, a patto di riprendersi prima mentalmente.

Vergine – Un mese in sordina

I nativi del segno zodiacale della Vergine hanno bisogno ancora di qualche tempo per entrare in mood più positivo. Pur senza grossi problemi, il mese di Marzo può infatti definirsi come un periodo da vivere in sordina. Che si tratti di amore o di lavoro, le cose sembreranno ferme per un po’ e ciò potrebbe urtare l’umore dei nativi del segno. Un aspetto che se sapranno prendere per il verso giusto li aiuterà a non arrivare scarichi e stanchi quando le cose si faranno più interessanti.

