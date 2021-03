Da Ludovica Pagani a Veronica Ferraro: ecco come copiare gli outifit delle influencer

By

Da Veronica Ferraro a Ludovica Pagani ecco alcuni outfit per la primavera tutti da copiare: scopriamo cosa hanno indossato su Instagram le due influencer.

Sono due influencer sulla cresta dell’onda, bellissime e biondissime entrambe: Ludovica Pagani e Veronica Ferraro.

La prima con 2,6 milioni di follower è bergamasca e appassionata di calcio. Ex volto di Sport Italia, ed ex inviata a Quelli che il Calcio si sta facendo strada nel mondo sportivo della tv e molti l’hanno paragonata a Diletta Leotta. Attualmente è volto e voce del Draft powered by PlayStation4 il primo evento della competizione organizzata da Lega Serie A, la cui produzione è gestita da Infront.

La Ferraro è invece una fashion blogger con 1,2 milioni di follower, è la migliore amica di Chiara Ferragni ed è sposata con il personal trainer, anche di molti personaggi famosi, Giorgio Merlino. Scopriamo gli outfit delle due influencer e copiamo lo stile.

Come copiare l’outfit primaverile di Ludovica Pagani

Con questo tailleur in pied de poule bianco e rosa Ludovica Pagani rende omaggio alla primavera. Firmato Silvian Heach questo completo, che fa parte della collezione spring/summer 2021, è composto da una giacca, il cui costo è 170 euro, e un pantalone, costo 120 euro. Lasciamoci ispirare da questo abbinamento.

Ancora pied de poule, ma stavolta con una stampa più grande, per la Pagani che in questo abito a tubino midi, con rifiniture fucsia, firmato Marco Bologna si mostra in tutto il suo splendore.

L’outfit rock di Veronica Ferraro: ecco come copiarlo

Ed ora prendiamo spunto per un look dall’aria molto femminile ma anche anche estremamente rock.

Veronica Ferraro qui indossa una camicetta bianca corta a pois neri e una minigonna in pelle nera. A completare il look una tracolla nera e un paio di anfibi sempre neri. Il tutto firmato da Philosophy di Lorenzo Serafini.

Ed ora ispiriamoci con questa giacca in velluto a fiori di Gucci con stampa Ken Scott costo 2.980 euro. La Ferraro l’ha abbinata divinamente con un top nero di Antonio Lieu, un paio di jeans leggermente vita alta e una bag arancione Louis Vuitton a completare il tutto. Uno stile da copiare in tutto e per tutto.

E a voi quale di questi outfit piace di più?