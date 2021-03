Come vestirsi per far sembrare le tue gambe ancora più lunghe? Ecco qualche facile trucchetto per aggiungere centimetri alla tua altezza.

Non si tratta di essere alti o bassi; quando parliamo di vestiti (e di moda), ci sono alcune regole che, se seguite alla perfezione, possono darci una grande soddisfazione.

Per aggiungere qualche centimetro alle nostre gambe, infatti, basta conoscere alcuni trucchetti.

Pronta a scoprire in quale maniera, grazie ai vestiti, puoi diventare… più alta?

Gambe lunghe: ecco come vestirsi per allungare le tue gambe

Ti sei mai chiesta come fare a far sembrare più lunghe le tue gambe?

I vestiti possono aiutarci moltissimo nel definire la nostra figura ed aiutarci a “nascondere” i difetti ed esaltare, invece, i pregi.

Ti abbiamo già detto in questo articolo come vestirsi se sei bassa ed anche cosa indossare se ti consideri “troppo” alta.

Oggi, invece, parliamo di come fare per aggiungere qualche centimetro alle tue gambe, senza bisogno di ricorrere a soluzione drastiche!

Ecco cinque suggerimenti che possono fare davvero davvero la differenza:

la scarpa giusta : che, ovviamente, prevede anche il suggerimento più banale.

Scegli i tacchi !

Se sei allergica alle altezze, però, non preoccuparti: la scarpa giusta per aggiungere centimetri alle tue gambe esiste comunque!

Scegli principalmente colori che siano in tinta con la tua carnagione o con le calze che hai deciso di indossare.

Fai attenzione a scegliere sempre scarpe a punta (purtroppo le scarpe a punta quadrata, di cui ti abbiamo parlato qui, non vanno bene) ed evita le scarpe che hanno il cinturino alla caviglia.

I modelli nude, con la punta affusolata e con il tacco sono i migliori per rendere le tue gambe più lunghe senza che nessuno si renda conto… dell’inganno!

pantaloni e gonne : scegliere la vita alta , se vuoi far diventare le tue gambe più lunghe, è necessario!

Anche se la vita bassa sta tornando (brrr, che paura) per te questi modelli non devono assolutamente esistere!

Scegli capi lunghi , che arrivino proprio alla punta delle scarpe sia per i pantaloni che per le gonne.

Nascondere le scarpe, infatti, è uno dei trucchetti che ti permetterà di guadagnare centimetri e far sembrare le tue gambe molto più lunghe .

Perfetto per l’inverno!

fantasie : forse hai già indovinato ma non si sa mai. La fantasia perfetta per aggiungere qualche centimetro alle tue gambe è quella a righe verticali !

Scegli gonne o pantaloni con questo tipo di fantasie e risulterai “ otticamente ” molto più alta del normale.

Se non ti piacciono le righe puoi sempre optare per le tinte unite : un outfit monocromo (qui ti abbiamo spiegato come realizzarlo) è perfetto per aumentare la tua statura!

Evita le righe orizzontali , i pois e tutte le fantasie troppo piene di elementi, scritte e foto.

blazer e giacche : se vuoi aggiungere qualche centimetro alle tue gambe, dobbiamo assolutamente preoccuparci anche della parte superiore del tuo corpo.

Immagina la tua figura come un “ rettangolo ” in piedi; il 60% del tuo corpo dovrebbero essere gambe mentre il 40% busto .

Come fare per rendere questa proporzione nella vita reale?

Semplice! Scegli giacche e blazer crop top e, cioè, che arrivino sopra la vita.

Magliette e camicie , invece, dovresti sempre infilarle dentro i pantaloni o le gonne che sceglierai di indossare.

cintura: se vuoi far sembrare più lunghe le tue gambe, devi assolutamente rifornirti di cinture a vita alta.

Queste cinte, che si stringono poco sopra il punto vita, sono fondamentali per creare l’illusione che le tue gambe siano molto più lunghe della realtà!

Insomma, con questi piccolissimi accorgimenti puoi aggiungere dei centimetri alle tue gambe senza sforzarti troppo.

Come vedi si tratta di semplicissime regole, niente di troppo complicato.

Basta tenere a mente cosa cerchi quando fai shopping e creare i tuoi look di conseguenza: nessuno saprà mai… quanto sei alta davvero!