Test QI: solo poche persone conoscono il significato di queste parole

Secondo questo test, solo le persone con un QI di 140 o più conoscerebbero il significato di queste 17 parole.

La lingua italiana è una lingua molto articolata e complessa, un dizionario di lingua italiana conta circa 160.000 vocaboli, di queste parole si usano mediamente una piccola parte, tra le 4.000 e le 5.000 al giorno. Questo è il motivo per il quale non conosciamo gran parte dei vocaboli di un dizionario. Proviamo a fare questo test e vediamo quanto sei preparato sui vocaboli, in termini di significato e sinonimi.

Apriremo il dizionario in modo casuale per 16 volte e sceglieremo un vocabolo per il quale ti forniremo tre opzioni. Devi indovinare il significato corretto del termine.

Sei pronto per fare il test?

Test del QI: sei in grado di dirmi il significato di queste parole?

E’ probabile che tu non conosca il significato di tutte le parole del dizionario, se sei una persona che legge molto e mostra interesse per svariati argomenti comunque, avrai più probabilità di conoscere il significato di certe parole, poiché avrai avuto l’occasione di incontrarle o ascoltarle.

Generalmente un QI elevato coincide con un lessico più ampio e una migliore comprensione delle parole, questo è il motivo per cui le persone molto intelligenti solitamente esprimono le proprie idee e i propri pensieri con maggiore precisione.

Il test del vocabolario rientra tra i test utilizzati per stimare il quoziente intellettivo (QI) di un individuo. Il motivo è ovvio: il vocabolario riflette l’intelletto e la comprensione di una persona. Più un individuo gode di una comprensione chiara e precisa delle parole e del loro significato più il suo livello di conoscenza è maggiore e più ha la facoltà di usare le parole appropriatamente in vari contesti, il che è un segno di intelligenza.

Di seguito ti forniamo un elenco di vocaboli, ti suggeriamo di appuntare su un foglio le varie risposte, alla fine di questo test troverai tutte le soluzioni.

Per ciascun termine, contrassegna la scelta più indicativa del suo significato:

1. Abdicare

a – Rinunciare a qualcosa

b – Dare potere a qualcuno

c – Rinforzare qualcosa

2. Meticoloso

a – Essere minuzioso

b – Essere turbolenti

c- Essere una persona di principi

4. Abrogare

a – Vantare

b – Approvare

c – Annullare

5. Scrupolo

a – Raccomandazione

b – Sensazione di disagio

c – Sentimento di orgoglio

6. Ripugnare

a – Prendersi cura degli affari degli altri

b – Festeggiare

c – Provare un odio profondo

7. Pittoresco

a – Freddo

b – Colorato e luminoso

c – Affascinante e unico

8. Cinico

a – Triste

b – Spaventato

c – Sfacciato

9. Versatile

a – Specie di rettile

b – Che cambia facilmente

c – Che si accende

10. Arido

a – Secco

b – Fradicio

c – Bagnato

11. Contingente

a – Chi pensa costantemente

b – Qualcosa di impossibile

c – Qualcosa di accidentale

12. Enunciare

a – Nascondere

b – Deteriorare

c – Pronunciare chiaramente

13. Inaudito

a – Sordo

b – Straordinario

c – Chi vive in un igloo

14. Credulone

a – Pigro

b – Scettico

c – ingenuo

15. Avido

a – Interessato al denaro

b – Generoso

c – Spendaccione

16. Esacerbare

a – Mitigare

b – Intensificare

c – Ascoltare

17. Importunare

a – Chiedere scusa a qualcuno

b – Turbare qualcuno

c – Confessare qualcosa a qualcuno

Soluzione del test

1 – a

2 – a

3 – c

4 – b

5 – c

6 – c

7 – c

8 – b

9 – a

10 – c

11 – c

12 – b

13 – c

14 – a

15 – b

16 – b

Allora che punteggio hai ottenuto?