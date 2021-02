By

Scopri per ciascun segno dello zodiaco quale destino si manifesterà questa domenica: ce lo dicono le previsioni del nostro oroscopo.

Che cosa vi aspettate per questa domenica?

Le previsioni del nostro oroscopo illustrano ai dodici segni dello zodiaco se tali sogni si realizzeranno o meno e, eventualmente, quali ostacoli potrebbero costellare il cammino di oggi.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Per i prossimi tre segni è giunto il momento di agire e ciascuno dovrà capire come farlo al meglio.

Oroscopo oggi Ariete

Basta pensare e rimuginare ora è il momento di agire, sempre tenendo ben presente l’obbiettivo finale, motivatore per eccellenza.

Amore: 7

Lavoro: 8

Salute: 9

Oroscopo oggi Toro

Il vostro impegno per il bene comune necessità di una guida che vi aiuti nel metterlo a frutto al meglio: oggi potrete trovarla.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo oggi Gemelli

In famiglia gli attriti non mancano e la cosa vi indispone, non tanto però quanto il ruolo da pacere che il tuo lui persiste nell’intraprendere.

Amore: 8

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Le persone care sono il fulcro di questa domenica per i prossimi tre segni dello zodiaco: qualche problema ci sarà ma con loro nulla è insormontabile.

Oroscopo oggi Cancro

Se l’amore non è abbastanza stimolante ripiegate sul lavoro, lì di soddisfazioni da prendere ne avete ancora molte.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

Non sempre vi piace ciò che vedete e con i vostri cari cercate di porre rimedio, spiegando loro come cambiare strada.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Vergine

Non sempre chi amate è perfettamente comprensibile ai vostri occhi ma voi, per fortuna, sapete accettarli così come sono.

Amore: 9

Lavoro: 6

Salute: 8

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

La ricerca dell’amore è l’impegno domenicale dei prossimi tre segni dello zodiaco e potrebbe esser un impegno fruttuoso.

Oroscopo oggi Bilancia

Piccole turbolenze amorose finalmente risolte e così la pace sembra portare finalmente la giusta serenità per rilassarvi.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Scorpione

Siete in cerca dell’amore ma di quello giusto per voi: un uomo intrigante complicato, geloso, contraddittorio, intrattabile con tutti ma dolcissimo con voi.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 10

Oroscopo oggi Sagittario

Se siete in cerca d’amore si dice che la notte tra il 28 febbraio e il primo marzo sia quella su cui puntare.

Amore: 10

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Una giornata in cui tutto sembra possibile per gli ultimi tre segni: amore, lavoro, a voi la scelta.

Oroscopo oggi Capricorno

I vostri sogni devono spiccare il volo: oggi è il giorno giusto per confessarli e, così, iniziare a perseguirli seriamente.

Amore: 8

Lavoro: 8

Salute: 7

Oroscopo oggi Acquario

Il risvolto positivo della giornata riguarda la sfera economica che oggi sembra promettere più che bene, regalando tutte le giuste opportunità.

Amore: 8

Lavoro: 8

Salute: 8

Oroscopo oggi Pesci

In questi giorni, tutto torna. Il cuore prende il sopravvento e dimenticate un po’ i vostri doveri lavorativi.

Amore: 9

Lavoro: 6

Salute: 8



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.