L’abito di Anita Ekberg in La Dolce Vita è impareggiabile ma una griffe ha provato a riproporlo per tutte quelle donne che vogliono sognare.

Forma a sirena, velluto rigorosamente nero e scollo a cuore: sono i tratti distintivi di uno dei vestiti più famosi del cinema italiano.

A firmarlo fu la casa romana Gattinoni e a renderlo indimenticabile è stata l’attrice svedese Anita Ekberg, che lo indossa nel leggendario film di Fellini La Dolce Vita.

Qui l’attrice interpreta una star americana di fama mondiale.

⁠Il film vinse l’Oscar per i migliori costumi e la scena in cui la Ekberg si immerge nella Fontana di Trevi è tuttora leggenda. ⁠

Ma sapevate che l’abito è piaciuto così tanto a una famosa casa di moda da spingerli a ricrearlo in una veste ancor più affascinante?

Dior ripropone l’abito di Anita Ekberg in “La Dolce Vita”

Un abito in seta, con un’ampia gonna in tulle e una resa finale semplicemente da sogno.

E’ la versione firmata nel 2012 da Dior di uno degli abiti più celebri della storia del cinema, quello nero con cui Anita Ekberg si immerge nella Fontana di Trevi davanti alla macchina da presa di Federico Fellini.⁠

La griffe francese, di cui vi avevamo recentemente parlato anche in Come essere alla moda in montagna (ed in città) con le borse shearling più chic dell’inverno, realizza un modello da sogno per la sua collezione primavera-estate 2013. Si tratta naturalmente di una versione decisamente più moderna dell’originale sfoggiato dalla bionda attrice anni or sono e perfetta per tutte quelle donne che sognano di sfoggiare un eguale fascino, magari per una serata veramente speciale in cui si vuole brillare (anche senza il bisogno di immergersi in una fontana del centro storico).

Certo, oramai il modello risale a otto anni or sono e non sarà assolutamente facile da reperire ma, se proprio non potete far a meno di un romanticismo retrò che vi riporti dirette all’epoca d’oro di Cinecittà, tentar non nuoce.

Scandagliate allora il web in cera di questo straordinario vestito. Nel video qua sotto potete vedere quando fu presentato durante la fashion week di Parigi 2012.