Test: che ora è su questo orologio russo?

Che ora è su questo orologio? La risposta non è facile dato che l’orologio non è dritto, e non è numerato ma se lo osservate capirete la risposta.

Immaginate che un bambino vi chieda l’ora mostrandovi il suo orologio. Avreste non poche difficoltà a capire che ora è con un orologio senza numeri e lancette e come se questo non bastasse anche con i minuti, i secondi e le ore ruotati in una posizione casuale. E’ difficile, ma non impossibile.

Test: che ora segna l’orologio russo?

Questo famoso test viene sottoposto ai ragazzi tra i 13 e i 14 anni in Cina, è un test di logica delle scuole superiori. Il professore di economia e matematica Presh Talwalkar del canale YouTube Mind Your Decisions ha spiegato come risolvere il problema in un video sorprendentemente breve che troverete alla fine dell’articolo.

L’enigma che il professore chiede di risolvere nel video è questo:

“Che ore sono? “

Le possibili risposte a scelta multipla erano:

3:00 – 4:00

6:00 – 7:00

8:00 – 9:00

10:00 – 11:00

Per risolvere il problema, Talwalkar ha chiamato le lancette A, B e C per distinguerle. Le lancette avevano tutte la stessa lunghezza e il quadrante era stato spostato. Come fare a capire l’ora?

Quindi hai trovato la risposta giusta?

Innanzitutto, nota che la lancetta A e la lancetta C sono alle ore del quadrante.

Ciò significa che se la lancetta A o la lancetta C fosse la lancetta delle ore, la lancetta dei minuti e quella dei secondi si sovrapporrebbero esattamente al numero 12. Poiché nessuna lancetta si sovrappone, la lancetta B deve essere senza dubbio la lancetta delle ore.

Ci sono ora due casi da considerare: chi tra la lancetta A o la lancetta C è la lancetta dei secondi? Se poniamo il caso che la lancetta A sia la lancetta dei secondi che punta al numero 12, la lancetta B raggiungerebbe quasi le 7:00 del mattino.

In questo scenario, la lancetta C punterebbe direttamente a 2. Ma se fossero davvero le 6:10, come suggerisce questo caso, la lancetta B dovrebbe essere solo un sesto della distanza dalle 7:00.

Quindi questo significa che la lancetta A è la lancetta dei minuti e la lancetta C è la lancetta dei secondi.

In base all’orientamento dell’orologio, l’ora corretta è 4:50 a.m. Per verificare questa risposta, guarda la lancetta B. In effetti, mancano cinque sesti all’ora successiva, il che rende questa risposta accurata.

Se avete le idee confuse guardate il video, è più facile guardare Talwalkar piuttosto che spiegare a parole tutto ciò senza l’assistenza dell’immagine.