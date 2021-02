Rosalinda Cannavò, bacio e dedica ad Andrea Zenga: “L’unica certezza che ho”

Rosalinda Cannavò, eliminata dal Grande Fratello Vip, torna sui social con un bacio e una dedica ad Andrea Zenga: “L’unica certezza che ho”.

Rosalinda Cannavò, subito dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip 2020, torna sui social e dedica la prima storia e il primo post ad Andrea Zenga. Sorridente e felice, saluta i suoi followers mostrandosi insieme ad Andrea Zenga a cui regala un bacio come mostra la storia pubblicata sul suo profilo Instagram.

“Guardate con chi sono?”, chiede Rosalinda per poi inquadrare Andrea che le bacia la guancia. I due, poi, si scambiano anche un bacio a stampo sulle labbra.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, felice e insieme sui social

Rosalinda Cannavò, tornata alla realtà dopo aver perso la sfida al televoto con Stefania Orlando, quarta finalista del Grande Fratello Vip 2020, ha dedicato ad Andrea Zenga anche il primo post su Instagram scrivendo delle bellissime parole per lui.

“Perché la cosa più importante tra tutte è quella di avere il coraggio di seguire il proprio cuore… Sei l’unica certezza che ho”.

Andrea Zenga, invece, ha parlato di Rosalinda in un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo e trasmessa nella puntata del 27 febbraio. Pur non volendo bruciare le tappe, Andrea che ha riabbracciato papà Walter dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello, a Silvia Toffanin, parlando del rapporto con Rosalinda, ha detto:

“Era da un po’ che non ero innamorato e poi è arrivata la conoscenza con Rosalinda”, racconta Andrea, “È presto per parlare d’amore. Al di là dell’aspetto fisico, mi sono piaciuti i suoi modi. Ci sono basi solide per costruire qualcosa di importante. È stato tutto naturale, lei si è staccata dalla precedente relazione. Per lei ero disposto anche a fare un passo indietro, per fortuna ne abbiamo fatto uno in avanti”.

Una storia appena nata quella tra Rosalinda e Andrea Zenga di cui è contenta anche mamma Roberta Termali. “Vedo i suoi occhi e sono contenta. Anche Nicky è innamorato e vederli così per me è molto bello. Questa è una storia che sta nascendo. Le basi ci sono, non vedo l’ora che la porti a casa”, ha detto la mamma di Andrea.