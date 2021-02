Scopri per ciascun segno dello zodiaco quale destino il nostro oroscopo ha prospettato in questa nuova giornata.

Pronte per iniziare il weekend? Scopriamo se le stelle ci saranno o meno amiche.

Arrivano per i dodici segni dello zodiaco le previsioni del nostro oroscopo, suggerimenti e avvertimenti da seguire con grande attenzione.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Per qualcuno oggi veri e propri fuochi d’artificio, per altri calma piatta con tendenze a ribasso. Il weekend si apre altalenante per i primi tre segni dello zodiaco.

Oroscopo oggi Ariete

Persino voi che siete sempre pronte a condividere i vostri pensieri e la vostra vita con le amiche avete quel piccolo segreto che custodite gelosamente: è una fatica ma indispensabile

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Toro

La primavera risveglia la natura e a voi ridesta il cuore. Nuovo amore all’orizzonte e pare esser un vero e proprio colpo di fulmine

Amore: 10

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Gemelli

Non è certo la giornata in cui siete più in palla e anche la vostra femminilità ne risente: niente trucco, capelli non proprio in piega… tiratevi su!

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Volano sulle ali di personalità e entusiasmo i prossimi tre segni dello zodiaco: nessuno vi ferma.

Oroscopo oggi Cancro

Impeccabili a lavoro e impeccabili in casa, oggi vi sentite delle vere regine e vi godete la giornata sedute sul vostro trono.

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 9

Oroscopo oggi Leone

Siete in cerca d’amore ma nel momento sbagliato. Il mondo pensa ad altro e per quanto vi facciate belle nessuno pare notarlo

Amore: 6

Lavoro: 8

Salute: 6

Oroscopo oggi Vergine

Oggi volate e risplendete di luce propria, innalzando la vostra femminilità a baluardo e non accettando limitazione su nessun fronte.

Amore: 10

Lavoro: 8

Saute: 8

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bicchiere mezzo pieno, questo pare il motto dei prossimi tre segni dello zodiaco in quest’ultimo sabato di febbraio

Oroscopo oggi Bilancia

Pomeriggio nostalgico in compagnia delle amiche come ai vecchi tempi: una tazza di tè e tante chiacchiere.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Scorpione

Se è vero che ridurre al minimo la vita sociale pesa si può comunque vedere il bicchiere mezzo pieno: lui avrà molte meno “distrazioni”

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Sagittario

Qualche capello bianco in più, qualche rotolino sui fianchi, una piccola ruga: non vi piace vedere tutto ciò ma è la spinta che serviva per migliorare.

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Pro e contro della pandemia: c’è chi vede il bene e chi invece solo il male. Scopriamo i prossimi segni da che parte stanno.

Oroscopo oggi Capricorno

E’ vero, ci sono batteri e fonti di contagio un po’ ovunque, ma mantenete l’autocontrollo: lavate sempre le mani e tutto andrà bene.

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 9

Oroscopo oggi Acquario

Se c’è una cosa buona in questi periodi di chiusure forzate è che il vostro shopping compulsivo sarà tenuto a bada.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Pesci

Rilassatevi perché vi attende una notte carica di passione: approfittate delle ore extra di sonno di domani.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 8



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.