Lingua scottata? Ecco i rimedi naturali per alleviare i disturbi

Se hai assaggiato qualcosa di bollente con il risultato che ora hai la lingua scottata ecco alcuni rimedi naturali per alleviare i disturbi.

Quante volte ti sarà capitato di bere un caffè troppo caldo o di assaggiare un cibo bollente e scottarti la lingua?

Purtroppo la lingua scottata è un evento molto comune che, per quanto fastidioso, è facilmente risolvibile grazie ad alcuni semplici rimedi naturali.

La prima cosa che ci viene in mente quando accade questo tipo di inconveniente è bere un po’ di acqua fresca per alleviare subito quella dolorosa sensazione di bruciore ma vediamo in quali altri modi possiamo agire.

Ecco i rimedi naturali per alleviare i fastidi della lingua scottata

Presi dalla fretta o magari solo perché distratti a chi non è mai capitato di mettere in bocca un cibo bollente e di scottarsi la lingua?

Un fenomeno molto comune che può capitare a tutti, e che provoca una fastidiosa sensazione di bruciore e dolore.

Come fare allora per alleviare subito questo fastidioso disturbo? Ecco alcuni rimedi naturali che possono aiutare.

1) Bere acqua fresca. Come già detto la prima cosa che ci viene in mente quando ci ustioniamo la lingua è bere subito qualcosa di fresco. Questa soluzione di sicuro aiuta ad abbassare nell’immediato la temperatura della bocca e a produrre la saliva che aiuta a ripulire la bocca dai batteri che possono danneggiare ancora di più la zona colpita. Intanto evitiamo cibi e bevande calde, per non riacutizzare il problema, perlomeno fino a che la lingua non è guarita.

2) Ghiaccio. Prendiamo un pezzo di un cubetto di ghiaccio e facciamolo sciogliere in bocca ma stiamo attenti a non farlo attaccare sulla lingua altrimenti peggioreremo il danno. La soluzione migliore è tenerlo in bocca come se fosse una caramella, facendolo girare all’interno di essa.

3) Miele. Grazie alle sue qualità antinfiammatorie, il miele è un ottimo antidoto contro le scottature in generale. E anche nel caso di una scottatura alla lingua può tornare utile per alleviare i fastidi. Inoltre, grazie alle sue proprietà antibatteriche aiuterà anche nella prevenzione delle infezioni.

4) Yogurt bianco. Anche lo yogurt fresco aiuta ad alleviare il dolore basterà metterne un cucchiaino sulla lingua bruciata e lasciarlo agire per qualche minuto.

5) Evita alimenti acidi e salati. Naturalmente questi cibi possono peggiorare il dolore, quindi è bene evitarli finché la lingua non sarà guarita.

6) Latte freddo. Anche il latte può aiutare ad alleviare il fastidio, meglio naturalmente se freddo prelevandolo dal frigorifero. Prendetene un sorso e tenetelo in bocca finché sarà fresco vi aiuterà a placare l’infiammazione.

Questi sono solo consigli privi di fondamento scientifico, quindi se il dolore dovesse persistere o comunque vi rendete conto di esservi provocati un’ustione di maggior entità non esitate a contattare il vostro medico di fiducia.