La camicia di flanella sta tornando nei nostri look e le fan degli anni ’90 non potrebbero essere più contente! Ecco come indossarla.

Dire camicia di flanella, almeno per tutti i Millennial, equivale a dire Kurt Cobain ed evocare orde di teen-ager imbronciati.

Questo capo particolare, infatti, è stato per molto tempo la bandiera del grunge un genere musicale nato più o meno a Seattle, nella metà degli anni ‘80.

Capelli spettinati, occhi truccati di nero, jeans strappati e, per l’appunto, camicie e camicie di flanella: vediamo come reinterpretare oggi questo capo irrinunciabile!

Camicia di flanella: cinque idee per indossarla al meglio

Lo abbiamo detto (e lo ripeteremo) tante volte: la moda è circolare.

Questo vuol dire che, nonostante siano passati quasi trent’anni dall’ultimo momento in cui la flanella andava di moda, dobbiamo prepararci al suo imminente ritorno.

Anzi, più che prepararci direi che dobbiamo correre ai ripari: la camicia di flanella è già qui!

Forse l’avrete vista camminando per strada, oppure sul profilo Instagram del vostro influencer preferito: poco importa.

Il camicione o la giacca di flanella a quadri sono già tornati e più che chiederci il perché sarebbe meglio incominciare subito a pensare a come abbinarli!

Questo capo nasce, come dicevamo prima, come “bandiera” del movimento grunge.

Cercare di ricreare quell’atmosfera e quello stile senza riviverne a pieno l’essenza è decisamente l’idea sbagliata.

Fortunatamente, però, il mondo della moda si muove in fretta e ci ha già proposto delle alternative perfette per i nostri gusti.

Seguendo i must have delle tendenze primaverili, infatti, possiamo trovare disponibili nei negozi tantissime camicie o giacche di flanella, proprio come quella in foto, di H&M che potete trovare in diversi colori anche a questo link.

Vi avevamo già detto qui quali fossero i cinque capi irrinunciabili da comprare su H&M con i saldi: adesso potete aggiungere anche la camicia di flanella!

Questo capo, che generalmente è a quadri e presentato con colori forti, sta rivivendo un momento di popolarità.

La moda, ora, ce lo propone con colori sobri e pastello, con texture morbide ed avvolgenti: insomma, non chiamatelo grunge!

Ecco cinque idee per indossare al meglio questo capo e lasciare tutti a bocca aperta:

teenager arrabbiata : Dr. Martens (qui ti abbiamo dato i nostri suggerimenti per indossarle), canotta bianca , jeans strappati e camicia di flanella.

Il tuo look è perfetto e ti inserisce a pieno diritto nella lista degli adolescenti arrabbiati e musoni di cui parlavamo prima.

Ovviamente questo look è una rivisitazione all’acqua di rose del vero stile grunge e, adesso, potrebbe essere più casual che altro.

In ogni maniera, è perfetto per uscire in questo periodo sia per andare a fare un aperitivo che per una passeggiata.

Secondo i dettami della moda, quindi, riproporre fantasie su fantasie è un’ottima idea, soprattutto quando si tratta della stessa!

Ecco che quadri su quadri diventa, quindi, l’ultimo trend di stile che devi assolutamente provare.

Prova a chiedere a Cher Horowitz di Clueless (e se non sai chi è, corri a recuperare il film!)

In questo articolo ti abbiamo parlato di come indossare i gilet oversize visto che, ormai, tutti ne hanno almeno uno nell’armadio.

Usare una camicia di flanella sotto, però, è un ottimo modo per rendere il tuo outfit veramente unico : che ne dici di provare?

La camicia di flanella, indossata sotto un chiodo di pelle, rappresenta il look più azzeccato per tutti coloro che vorrebbero vivere in California , muovendosi a bordo di una Harley Davidson .

Ovviamente puoi sempre fare tuo un altro trend degli anni ’90 ed indossare la camicia di flanella legandola in vita : il look è semplicemente perfetto!

Ti abbiamo detto qui quali sono i quattro vestiti che dovresti comprare assolutamente con i saldi; ti basterà indossare la camicia di flanella sopra per creare un outfit strutturato, unico e davvero perfetto!

Ricordati di armonizzare i colori seguendo la Regola del Tre oppure di puntare tutto sui contrasti veramente eccessivi.

L’unica regola, al solito, è quella di divertirsi: sbizzarrisciti!

Ora che sai come abbinare la camicia di flanella non hai davvero più scuse.

Corri subito a comprarne una!